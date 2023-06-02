羽球／泰國公開賽 台灣混雙葉宏蔚、李佳馨挺進4強

超級500的泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，台灣2組人馬征戰。混雙組合葉宏蔚、李佳馨，以21比18、21比9擊敗日本搭檔順利闖進4強，男雙「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯則落敗。

世界混雙排名第23名的葉宏蔚、李佳馨，今天面對世界排名第25的日本搭檔綠川大輝、齋藤夏，賽前雙方在去年加拿大公開賽交手過1次，當時葉宏蔚、李佳馨以2比1的局數獲勝。

雙方今天再度碰頭，首局葉宏蔚、李佳馨多半處於落後局面，最多處於4比10的劣勢，但在13比16落後時一口氣連得4分逆轉戰局，打出氣勢的葉宏蔚、李佳馨開始和對方拉鋸，並在18比18平手時連得3分順利收下首局。

第2局前段，葉宏蔚、李佳馨維持著1至2分的領先優勢，並且在7比6領先時，一口氣連得9分直接拉開極大的優勢提前奠定勝基，輕鬆拿下第2局及比賽勝利。

李佳馨在2018年和當時的搭檔王齊麟，同樣在超級500的泰國公開賽闖進4強。不過李佳馨從2022年和現任搭檔葉宏蔚合作後，2人首度打進超級500等級賽事的4強。

葉宏蔚、李佳馨挺進4強後的對手，將是韓國組合金元昊、鄭娜銀，其中鄭娜銀是今年蘇迪曼盃銀牌、去年優霸盃金牌的成員之一。

至於男雙16強不戰而勝的「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，今天面對印尼搭檔，以18比21、21比19、17比21落敗，止步8強。