快訊

「人選之人」編劇自爆曾遭前輩性騷 簡莉穎：他問我大不大？

5億高中生遺體有4處不明針孔 律師赴消防隊、醫院調畫面曝「非急救造成」

羽球／泰國公開賽 台灣混雙葉宏蔚、李佳馨挺進4強

中央社／ 台北2日電
葉宏蔚、李佳馨(左)。 新華社
葉宏蔚、李佳馨(左)。 新華社

超級500的泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，台灣2組人馬征戰。混雙組合葉宏蔚、李佳馨，以21比18、21比9擊敗日本搭檔順利闖進4強，男雙「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯則落敗。

世界混雙排名第23名的葉宏蔚、李佳馨，今天面對世界排名第25的日本搭檔綠川大輝、齋藤夏，賽前雙方在去年加拿大公開賽交手過1次，當時葉宏蔚、李佳馨以2比1的局數獲勝。

雙方今天再度碰頭，首局葉宏蔚、李佳馨多半處於落後局面，最多處於4比10的劣勢，但在13比16落後時一口氣連得4分逆轉戰局，打出氣勢的葉宏蔚、李佳馨開始和對方拉鋸，並在18比18平手時連得3分順利收下首局。

第2局前段，葉宏蔚、李佳馨維持著1至2分的領先優勢，並且在7比6領先時，一口氣連得9分直接拉開極大的優勢提前奠定勝基，輕鬆拿下第2局及比賽勝利。

李佳馨在2018年和當時的搭檔王齊麟，同樣在超級500的泰國公開賽闖進4強。不過李佳馨從2022年和現任搭檔葉宏蔚合作後，2人首度打進超級500等級賽事的4強。

葉宏蔚、李佳馨挺進4強後的對手，將是韓國組合金元昊、鄭娜銀，其中鄭娜銀是今年蘇迪曼盃銀牌、去年優霸盃金牌的成員之一。

至於男雙16強不戰而勝的「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，今天面對印尼搭檔，以18比21、21比19、17比21落敗，止步8強。

楊肉盧 羽球 王齊麟

延伸閱讀

家樂福6月聯手DITP舉辦泰國食品月 開賣泰國山竹

足球／王麟祥拜會泰國辦事處 力邀在台泰球迷進場觀賽

泰國羽賽／寶島混雙驚奇逆轉種子 周天成9分領先仍爆冷輸球

蘇迪曼盃／麟洋配合體！中華隊輕取澳洲奪2連勝

相關新聞

體操／瑞莎帶隊參加全國錦標賽 抗議給分不公憤而提前離席

藝人瑞莎今天因為不滿「全國韻律體操錦標賽」裁判給分不公，憤而率隊提前離席。中華民國體操協會秘書長江建東澄清說：「裁判是協...

羽球／泰國公開賽 台灣混雙葉宏蔚、李佳馨挺進4強

超級500的泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，台灣2組人馬征戰。混雙組合葉宏蔚、李佳馨，以21比18、21比9擊敗日本搭...

足球／梅西赴中國友誼賽 門票開價2萬被斥「搶劫」

根據主辦單位今天公布票價，中國球迷最多需要支付高達4800元人民幣（約新台幣2萬元）才能看到阿根廷球星梅西在北京友誼賽中...

高球／台、韓各獲兩冠平分秋色 張婷諭逆轉稱后

2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽，2日在台北國華球場閉幕，世界業餘排名第471的南韓選手文東賢愈戰愈勇，決勝輪繳全場最...

快艇衝浪／陳美彤再奪一銀 攜手陳宥蓁守護海洋生態

台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤再度於國際快艇衝浪大賽榮獲佳績。繼WWA亞巡賽日本站Masters Women S...

體操／新加坡公開賽 中華女團全能摘金賴品儒個人奪銀

新加坡體操公開賽今天傳來好消息，台灣女團拿下全能團體金牌，其中賴品儒獲得個人全能銀牌，接下來將繼續為單項決賽努力爭金牌

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦