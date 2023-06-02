體操／瑞莎帶隊參加全國錦標賽 抗議給分不公憤而提前離席

藝人瑞莎今天因為不滿「全國韻律體操錦標賽」裁判給分不公，憤而率隊提前離席。中華民國體操協會秘書長江建東澄清說：「裁判是協會聘用，絕非特定人士可以控制分數。」

瑞莎今天帶著小選手參加「全國韻律體操錦標賽」時決定提早離場，並指控裁判評分不公，且直指現任體操協會的理事兼「全國韻律體操錦標賽」副執行長高敬惠，就是之前和她們有過爭執的學校教練。

瑞莎在臉書上抱怨，她們有個低年級小朋友上次參加愛沙尼亞比賽，跳環項目雖有一個大失敗卻得到19.95分，這次全國賽跳相同的動作，沒什麼失敗卻只有16分多，讓她委屈地寫下：「屬於瑞星的孩子們在國內給的分數都會比國外低1-6分。」

對此，江建東在接受中央社電訪時澄清說：「這場比賽因為場地問題而一波三折，最後還是請高敬惠去幫忙找到修德國小當作比賽場地才能舉行，所以這次比賽是請她擔任場務組的負責人。況且，所有裁判都是協會合法聘用，根本不是高敬惠找來的人，硬要說因為她而給分不公實在有些牽強。」

江建東透露：「其實比賽前就已經跟瑞莎溝通很多次，也建議她如果有什麼疑慮，可以在賽前的技術會議上提出，只要是好的建議，協會都會採納並且改進。」

江建東解釋：「韻律體操的裁判一組12人上場打分數，最高和最低分都會扣除，如果要說某個人可以直接控制某個選手的給分，那真的是不太合理。」

瑞莎2020年成立瑞星韻律體操隊，也給台灣體操界帶來新氣象。江建東說：「我們都很認同她的努力和用心，更佩服她投入和募款的能力，絕對沒有什麼打壓的狀況，協會也很希望可以和她好好合作，壯大台灣的韻律體操。」