足球／「本澤馬人生」大逆轉 外媒：他不去沙國會續留皇馬

皇馬隊長下一站去哪?「本澤馬(Karim Benzema)人生」在24小時內出現戲劇化變化!

多家外媒在台灣時間凌晨發布消息,指出本澤法將離開效力14年的皇家馬德里,跟進C羅腳步轉投沙烏地阿拉伯聯賽,為足壇投下震撼彈。不過相隔不到12小時,外媒再度更新報導,最新消息皇馬球迷能放心了,本澤馬確定接受皇馬4月提出的1年續約,2024年夏天才會恢復自由身。

隨著C羅納度(Cristiano Ronaldo)本季加盟阿拉伯俱樂部艾納斯(Al Nassr),「前往中東掏金」成了老將的另一選擇,就連稍早確定本季結束後就會離開大巴黎的梅西(Lionel Messi),下一步都被和沙國聯賽連接在一塊。

與皇馬即將約滿,去年金球獎得主本澤馬盛傳也會加入這行列,多家媒體稍早也陸續發布報導,他今年夏天約滿後將離開皇馬,接受沙烏地阿拉伯聯賽的吉達聯合俱樂部(Al-Ittihad)提出的2年400萬歐元合約。

Karim Benzema will join Saudi Arabian side Al Ittihad when his Real Madrid contract expires this month, sources have told ESPN. Benzema was offered a two-year contract worth €400 million to move to Saudi Arabia in January. pic.twitter.com/dXwoNByCI0

但本澤馬沒多久後立刻否認,受訪時說:「為什麼我需要談論我的未來?我現在效力皇家馬德里,你在網路上看到的事情,並非都是事實。」

Karim Benzema after being asked if he’s staying at Real Madrid:



‘Why am I going to talk about my future when I’m at Real Madrid.



The internet is talking, and the internet isn’t reality.’ pic.twitter.com/kte06tpCdN