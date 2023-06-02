足球／大巴黎主帥證實梅西將離隊 傳有望跟隨C羅前往阿拉伯

隨著梅西與巴黎聖日耳曼合約即將到期，外界猜測他的下一步前，總教練加爾蒂爾（Christophe Galtier）已親口證實，梅西在大巴黎的日子已走到結尾。

巴黎聖日耳曼將在後天迎來本季收官戰，加爾蒂爾於記者會表示，這也會是梅西在球隊的最終戰，「我很榮幸，能執教這名歷史最佳足球員。這將是他在王子公園體育場最後一次出場，希望他可以收到最溫暖的掌聲。」並回擊外界批評，「我不覺得任何對他的評論、指責是合理的。」

PSG head coach Christophe Galtier hopes Lionel Messi will receive a warm send off 💙 pic.twitter.com/jhQhyARAHT — ESPN FC (@ESPNFC) June 1, 2023

梅西在2021年，因球隊財務問題，離開了效力長達21年的巴塞隆納，並轉戰法甲與內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappé）合體，隨即連續兩年稱霸聯賽，可惜也於歐冠舞台二度止步16強，無緣隊史首冠。

關於梅西的下家，《ESPN》過去曾透露，沙烏地阿拉伯聯賽的希拉爾隊（Al Hilal），欲以高價延攬這名35歲的球星加盟，這將讓他與C羅納度（Cristiano Ronaldo）重逢、讓「梅羅之爭」於亞洲再次上演。

本季，梅西為巴黎聖日耳曼貢獻21次進球、20助攻；在兩年74場出賽裡，他則破門35次、傳出35助攻。