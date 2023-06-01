高球／台灣業餘錦標賽 陳俋儒、吳純葳攜手女團稱后

2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽，今天在台北國華球場進行第二輪的復賽，因雨神再度降臨，比賽中斷140分鐘，直到近午時分才完賽，為避免繼續摸黑比賽，大會決定第三輪延至2日舉行，同時將四輪的賽事縮短為三輪，也是台灣業餘高球錦標賽史上首見。

多達54位選手今天上午7時整裝再戰，但只進行45分鐘，大雨再度來襲，又暫停140分鐘，直到中午11時41分才完成復賽。第二輪賽事可謂過程多舛，前一天才暫停135分鐘，因雨勢不停，最後決定延至隔天再賽，卻二度遭逢大雨，總共暫停275分鐘，兩天只完成一個輪的比賽。原訂復賽完成後緊接著開打的第三輪，也只好順延。

國家隊員陳俋儒，從第12洞起補賽，至14洞又受雨神干擾，所幸她飽經沙場，穩如泰山，未被打亂節奏，一路成功守Par，並在第16洞抓下1隻小鳥，以72桿（＋1）繳卡，累計142桿，繼續暫居女子第一，「今天上午的雨還是斷斷續續，第14洞開球前雨勢轉大，恢復比賽後，又有濃霧侵擾，十足考驗我們的耐心。」

陳俋儒和吳純葳兩人同時參加兩輪定勝負的團體賽，以299桿在8隊參賽的女子團體組榮登后座，亞軍為香港選手陳綽兒、丁慧中；季軍泰國的妮卡宮、艾莉莎，同為305桿。

男子組復賽以杭州亞運國手蘇晉弘表現最亮眼，他在所剩6洞中抓2隻小鳥、1次柏忌，最終以72桿（＋1）繳卡，累計144桿（＋2），與穀保家商蔡安杰以及南韓的宋暋爀並列第二，「我從第4洞打到第9洞，可惜在第7洞三推打成Bogey，未能並列領先。」

南韓選手文東賢繳74桿，累計143桿領先群雄，他和隊友宋暋爀聯手，以287桿在10隊角逐的男子團體賽勇奪冠軍。我國的蘇晉弘和陳佑宇，以292桿獲亞軍。

裁判長何仲義表示，縮短賽程的決定很艱難，要考量客隊的行程、選手的安全、天氣變化及整理場地的時間等，作綜合判斷，並經領隊會議作成共識決，「連續兩天因雨停賽，對業餘青少年選手而言只是兩天的等待，我卻彷彿歷經一個寒暑的煎熬，很磨人。」