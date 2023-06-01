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不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

青春動滋券開放領券首日 體育署：已有逾5萬人領取

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
體育署推動青春動滋券。圖／體育署提供
體育署推動青春動滋券。圖／體育署提供

體育署規劃每年常態性發放給16至22歲國民每人500元的青春動滋券，今天上午10點開放領券，體育署指出，截自今天下午3點50分，已經有5萬3313人完成領券，並已有民眾陸續到79家合作店家進行抵用。

為培養青年族群自主參與運動及欣賞賽事消費習慣，體育署規劃每年常態性發放16至22歲國民每人500元青春動滋券，今年約有165萬人受惠，領券民眾將可以用於做運動、看比賽消費抵用，今年包括World Gym、健身工廠、成吉思汗健身俱樂部、大魯閣棒壘球打擊練習場、伊藤萬游泳學校等知名業者，皆已成為青春動滋券合作店家。

而青春動滋券在今天上午10點開放領券後，體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，截至今天下午3點50分為止，統計總領券人數已達到5萬3313人，且已經有民眾陸續到79家店家使用。

體育署 國民

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