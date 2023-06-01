泰國羽賽／李洋腳踝仍不適 寶島內戰退賽送「楊肉盧」闖8強

東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋昨天深夜挺過泰國羽球公開賽首輪考驗，但上月蘇迪曼盃傷到腳踝的李洋，賽後感到不適，決定退出今天展開的第二輪賽事，讓同胞「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵兵不血刃晉級8強。

「麟洋配」上半年命運多舛，4月亞錦賽勇闖4強，但王齊麟4強賽為救球傷到右大腿，不得已退賽；5月蘇迪曼盃換李洋成傷兵，他蘇迪曼盃8強面對南韓隊時扭到左腳踝，最終選擇退賽。

蘇迪曼盃後就是接連的奧運積分戰，「麟洋配」上周馬來西亞公開賽首輪打不到一局就因李洋腳踝不是退賽，轉戰同屬BWF超級500系列的泰國公開賽，列第7種子的「麟洋配」首輪以21：19、21：18拍下荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德拉克（Ties van der Lecq），但決定退出今天的第二輪賽事。

「昨天打完賽後腳踝有一些不舒服的反應，為了保險起見，跟齊麟討論後決定退賽，繼續備戰下周的賽事。」李洋表示，BWF超級750系列新加坡公開賽和超級1000系列的印尼公開賽緊接登場，希望身體狀況能漸入佳境，為接續大賽準備，「個人感覺再讓我好好復健幾天，應該會有機會正常點。」

共有6組台將闖進第二輪，「麟洋配」和「楊肉盧」原本要上演內戰，「麟洋配」退賽讓同胞率先晉級8強，接續包括「一哥」周天成和4組雙打都要尋求勝場。