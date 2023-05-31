羽球／戴資穎6月先打新加坡、印尼賽 再挑戰台北賽史第5冠

我國一姊戴資穎6月將參加3站賽事，其中超級300系列的台北公開賽6月20日將在台北市立大學天母校區體育館展開，女單世界第3的小戴將力拚賽史第5冠。

戴資穎6月將參加3站賽事，包括6月6日開打的超級750系列賽新加坡公開賽、6月13日展開的超級1000系列印尼公開賽，6月20日起則是台灣球迷關注的台北公開賽。

戴資穎曾在台北賽4度奪冠（2012、2016、2018、2022），今年將尋求衛冕並挑戰個人賽史第5冠，首輪對手是世界排名第73的我國好手梁庭瑜，兩人過去從未在國際賽場交手。

女單世界第16的許玟琪高居台北賽第4種子，首輪要面對南韓選手申玉靜，兩人過去同樣沒交手經驗。

男單部分，我國一哥周天成將面對世界第43的印度好手曼朱納特（Mithun Manjunath），「左手重砲」林俊易和李佳豪也上演台灣內戰，王子維則對上世界第17的香港名將李卓耀，兩人過去6次對決，王子維2勝4敗居劣勢。

另外，台灣共有14組男雙取得正賽資格，第2種子「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵首輪就要打自家組合唐凱威／盧明哲。近期受傷病困擾的「麟洋配」雙李洋／王齊麟是大會第3種子，首輪對上阿爾及利亞組合馬麥里（Koceila Mammeri）／梅德爾（Youcef Sabri Medel）。