快訊

瑪娃朝日本沖繩前進 多間航空宣布明飛沖繩航班取消

高科大教授涉弊！總務長洩標案給胞弟公司 兄弟檔遭聲押

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

羽球／戴資穎6月先打新加坡、印尼賽 再挑戰台北賽史第5冠

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 法新社
戴資穎。 法新社

我國一姊戴資穎6月將參加3站賽事，其中超級300系列的台北公開賽6月20日將在台北市立大學天母校區體育館展開，女單世界第3的小戴將力拚賽史第5冠。

戴資穎6月將參加3站賽事，包括6月6日開打的超級750系列賽新加坡公開賽、6月13日展開的超級1000系列印尼公開賽，6月20日起則是台灣球迷關注的台北公開賽。

戴資穎曾在台北賽4度奪冠（2012、2016、2018、2022），今年將尋求衛冕並挑戰個人賽史第5冠，首輪對手是世界排名第73的我國好手梁庭瑜，兩人過去從未在國際賽場交手。

女單世界第16的許玟琪高居台北賽第4種子，首輪要面對南韓選手申玉靜，兩人過去同樣沒交手經驗。

男單部分，我國一哥周天成將面對世界第43的印度好手曼朱納特（Mithun Manjunath），「左手重砲」林俊易和李佳豪也上演台灣內戰，王子維則對上世界第17的香港名將李卓耀，兩人過去6次對決，王子維2勝4敗居劣勢。

另外，台灣共有14組男雙取得正賽資格，第2種子「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵首輪就要打自家組合唐凱威／盧明哲。近期受傷病困擾的「麟洋配」雙李洋／王齊麟是大會第3種子，首輪對上阿爾及利亞組合馬麥里（Koceila Mammeri）／梅德爾（Youcef Sabri Medel）。

小戴 戴資穎

相關新聞

16到22歲專屬！青春動滋券1日早上登記領券

教育部體育署規劃每年常態性發放16到22歲國民每人500元青春動滋券，今年度將在明天上午10時起開放上動滋網（500.g...

羽球／戴資穎6月先打新加坡、印尼賽 再挑戰台北賽史第5冠

我國一姊戴資穎6月將參加3站賽事，其中超級300系列的台北公開賽6月20日將在台北市立大學天母校區體育館展開，女單世界第3的小戴將力拚賽史第5冠。 戴資穎6月將參加3站賽事，包括6月6日開打的超

全運會／台南市睽違16年主辦 黃偉哲宣布個人金牌加碼到35萬

全國運動會今年10月21日至26日在台南市舉辦，多位議員關切金牌獎金加碼，市長黃偉哲今天在議會總質詢時表示，敲定台南身為...

泰國羽賽／寶島前2好手首度對決！周天成逆轉左手重砲

上周在馬來西亞名人賽連續拍下世界前10好手，我國羽球男單好手「左手重砲」林俊易勇闖生涯第一場BWF超級500系列賽的最終...

足球／中市推運動建設獲好評 國際足球園區開工獲關注

台中市長盧秀燕上任以來高度重視城市運動發展，繼今年3月世界棒球經典賽在洲際棒球場成功舉行，成功行銷台中與台灣榮登世界舞台...

高球／第30屆台灣業餘錦標賽 林士軒、文東賢暫列第一

中華高協2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽-聲寶，30日在台北國華球場揭幕，國家隊員林士軒不畏瑪娃颱風外圍環流干擾，沈著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦