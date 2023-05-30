跆拳道／羅嘉翎連2年世錦賽奪銀

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎連2年闖進世界跆拳道錦標賽女子57公斤級決賽，29日晚間以0比2不敵匈牙利選手馬頓，連2年拿下銀牌，追平個人最佳成績。

2023年世界跆拳道錦標賽在亞塞拜然巴庫（Baku）舉行，台灣代表隊派出男、女共16名選手參賽，部分選手在世錦賽之前，還先赴韓國移地訓練。

羅嘉翎去年世錦賽首度闖進冠軍賽，為台灣拿下1面銀牌，今年再度參賽，名列第6種子，首輪輪空，以3連勝之姿挺進4強，包括在8強賽擊敗2012年、2016年奧運金牌、英國名將瓊斯（Jade Jones）。

羅嘉翎4強賽迎戰東京奧運銅牌、土耳其好手伊爾根（Hatice Kubra Ilgun），雙方連2年在世錦賽4強賽狹路相逢。

面對擅長近身戰的伊爾根，羅嘉翎首回合連續遭遇到對手中端攻擊，以4比9讓出；第2回合及時找回節奏，以7比1拿下；第3回合再以16比3勝出，連2年躋身決賽行列，追平個人生涯最佳成績，有機會挑戰升級獎牌成色。

羅嘉翎決賽對手為匈牙利選手馬頓（LuanaMarton），雙方曾在今年3月比利時公開賽決賽交手，羅嘉翎當時敗下陣來，相隔2個月再度碰頭，羅嘉翎以0比2吞敗，復仇失利，連2年以銀牌作收。

教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，這次4強賽、決賽對手都和3月比利時公開賽相同，原本想說有機會改寫劇本，無奈對手防守太好，「嘉翎有點打得太亂一點，閃掉之後沒再繼續攻擊，有點怕對手正拳和反擊旋踢」。

羅嘉翎歷經今年3月過磅超重0.1公斤被判失格、未能參加今年美國公開賽，她重新調整心態，連2年在世錦賽獲得銀牌，背後辛苦付出，也讓劉聰達相當心疼。

各量級積分前5名選手將能獲得巴黎奧運參賽資格。劉聰達表示，羅嘉翎這次拿下銀牌後，排名有機會從第8名升至前5名，後續賽事將穩紮穩打，持續爭取積分。