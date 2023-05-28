田徑／鄭兆村帶傷上陣 台灣公開賽標槍奪金

「黃金右臂」鄭兆村日前因走路踩空，造成膝蓋發炎，今天台灣國際田徑公開賽男子標槍決賽以75公尺26收下金牌，而小將黃潮鴻則繳出73公尺02摘銀，他直呼：「學長還是太強了。」

鄭兆村2021年11月接受右肘韌帶重建手術，並在今年2月港都盃全國田徑錦標賽重返賽場，今天參加在新北市板橋第一運動場進行的台灣國際田徑公開賽男子標槍決賽，鄭兆村以75公尺26勇奪金牌，而來自新北三重高中的小將黃潮鴻繳出生涯最佳的73公尺02，帶走銀牌。

鄭兆村賽後接受媒體聯訪時表示，目前身體狀況逐漸好轉中，但先前返家時，走路不小心踩空，後來參加5月21日在日本橫濱舉行的世界田徑總會（WorldAthletics）洲際巡迴賽，沒想到會影響投擲，返台後赴醫院進行核磁共振（MRI）檢查，確認為膝蓋發炎，所幸沒有傷到先前開刀的部位。

鄭兆村透露，今天賽前熱身時就感覺狀況還可以，「沒有像上次去日本（比賽），有些膝蓋不舒服狀況，表現不盡理想，但起碼不會造成我比賽過程中不適」。

另外，黃潮鴻生涯第2次與鄭兆村同場較勁，他表示，原本最後1擲想要超越學長的成績，「學長還是太強了」。

黃潮鴻升上高中後，標槍重量也從原本700公克，增至800公克，他表示，花了一段時間調整，包括增強肌力和重量以及出手角度。

黃潮鴻接下來將參加6月在韓國舉行的亞洲青年田徑錦標賽，他期許自己屆時能夠正常發揮。