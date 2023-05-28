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田徑／台灣公開賽400欄摘金 彭名揚亞運拚奪牌

中央社／ 新北28日電
彭名揚。 大會提供
彭名揚。 大會提供

台灣跨欄好手彭名揚今天在台灣國際田徑公開賽男子400公尺跨欄決賽以49秒53摘金，後續將備戰亞錦賽和世大運，他表示，目標杭州亞運締造個人生涯最佳成績，並拿下獎牌。

在新北市板橋第一運動場舉行的2023年台灣國際田徑公開賽，今天展開男子400公尺跨欄決賽，彭名揚跑出本季個人次佳49秒53，僅次於5月初靜岡國際田徑邀請賽49秒36，而陳傑以49秒89帶走銀牌。

彭名揚賽後接受媒體聯訪時表示，這場比賽狀態有維持在水準之上，但他認為可能肌肉或技術部分，還要再調整。

談到月初在靜岡的表現，彭名揚表示，抱持著平常心，但他也說，很喜歡在日本比賽氛圍，場邊有不少觀眾會為選手歡呼，自然就會想要跑出好成績。

彭名揚目前已達標亞錦賽、亞運，他表示，這次參加台灣國際田徑公開賽，並沒有太大壓力，主要是爭取積分，目標希望能在杭州亞運跑出個人最佳成績，並拿下獎牌。

彭名揚評估若能發揮水準，在亞錦賽、亞運跑出生涯最佳成績49秒32，「差不多也有前4、5名，不敢說一定拿牌，可能穩坐前6，搶獎牌的話，真的要拚」。

另外，彭名揚去年與世錦賽門票擦身而過，目前排名同樣在安全名單邊緣徘徊，他希望有機會能夠參賽，「期待能開開眼界，去看別人水準46、 47秒到底什麼速度，可以跑成這樣，自己可以嘗試跟跟看」。

田徑 亞運 陳傑

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