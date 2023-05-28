田徑／生涯首次200公尺踩線判失格 楊俊瀚自認上了一課
「台灣最速男」楊俊瀚於昨天保持最佳狀態，贏得台灣國際田徑公開賽首日比賽男子100公尺金牌後，今天第二天賽事拚戰男子200公尺，卻在比賽中意外踩線，最終成績遭到取消，無緣再下一面金牌，楊俊瀚表示這是他生涯首次踩線失格，給自己上了一課。
今天在台灣田徑公開賽200公尺預賽，楊俊瀚跑出20秒92成績，原本有機會晉級晚間決賽，但經過大會檢視過後，因踩線確定資格遭到取消。楊俊瀚賽後表示，因為現場風太大，重心未能掌控好，他也有意識到跑得太靠內線，果然最後被判踩線失格。然而他也說了，這讓自己上了一課，但總比在大賽失誤來得好，藉由這次比賽給自己上了一課。
楊俊瀚今年接下來將會密集比賽，包刮世錦賽、亞錦賽及亞運，但能在這次復辦的台灣田徑公開賽亮相，讓自己有調整的機會，也給自己增添更多信心。
200公尺踩線違規遭取消資格 楊俊瀚：生涯第1次
「台灣最速男」楊俊瀚今天在台灣國際田徑公開賽男子200公尺決賽，因過彎時踩線違規遭取消資格，他表示，應該是生涯第1次遇到，是個很好的經驗，未來會更加注意。
楊俊瀚今年4月至5月赴日本參賽，4場比賽共進帳1銀、2銅，狀況不錯，昨天參加在新北市板橋第一運動場舉行的台灣國際田徑公開賽，在男子100公尺預賽、決賽頂著逆風飆出10秒18，儘管無緣打破全國紀錄，仍收下1面金牌。
楊俊瀚今天在男子200公尺預賽上陣，跑出20秒92，原本以此成績，有望以第1名之姿挺進決賽，但因他在過彎時不慎踩到隔壁跑道的邊線，最終遭大會取消資格。
考量身體狀況，楊俊瀚賽後向大會辦理決賽請假手續，當時才得知因踩線違規遭取消資格，他賽後接受媒體聯訪時透露，當下有意識到，可能是因為風向問題，加上重心沒掌握好所導致。
「印象來說沒有，記憶來第1次（踩線違規）。」楊俊瀚表示，是個很好的學習經驗，未來過彎時會更加注意。
1個月內完成5場賽事，楊俊瀚認為，是還滿瘋狂的計畫，「1個月比5場，強度非常強，不管是我對自己信心和身體狀況有很大掌握，也很順利每場比賽都有好成績，沒有特別傷病問題」。
8月田徑世錦賽參賽資格，排名將參考5場比賽積分平均，楊俊瀚表示，由於其中1場比賽成績較差，原本將希望放在這次比賽，可惜成績不盡理想。
不過，楊俊瀚認為，這次在台灣田徑公開賽還是有不少收穫，他表示，有助後續在亞錦賽、亞運面對兼項時，掌握身體短時間的反應並及時調整。(中央社)
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言