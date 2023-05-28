田徑／台灣國際田徑公開賽 沃達奇克鏈球摘金

台灣國際田徑公開賽暌違4年再度邀請國外選手參賽，首日我國好手就與國外選手擦出激烈火花，其中在女子鏈球賽場上，世界紀錄保持人沃達奇克就以66公尺38擊敗我國紀錄保持人余雅倩的62公尺81而摘金。

生涯最佳成績為82公尺98的沃達奇克，曾3度拿下奧運金牌，不過今年腳傷復出，13日她剛在肯亞進行今年首戰擲出70公尺27的成績，而昨天她則是在首擲就有66公尺38，最終以此成績打破大會紀錄、輕鬆摘金。

對於昨天在炎熱天氣下出賽，沃達奇克坦言確實有點艱難，但經驗老到的她也不是第一次遇到這種狀況，且她也誇讚昨天比賽環境相當不錯，尤其在波蘭並沒有那麼多女性投入鏈球運動，很高興看見台灣女子鏈球有那麼多人參賽。談到與余雅倩的同場競技時，她則說：「她還很年輕，相信她會繼續成長，未來我們也會在某個地方再度相見。」

而4月頻繁出賽的余雅倩，在體能下滑下最終以62公尺81拿下銀牌，不過她也把握住這次與偶像同場競技的機會，仔細觀察沃達奇克的一舉一動，她說：「雖然她剛從受傷中回來，狀態可能還不是最好，但她面對比賽時都是很輕鬆，這也是我可以學習的地方。」

至於我國最速男楊俊瀚，昨天在100公尺預賽與決賽都在逆風的情況下跑出10秒18，最終也順利摘金，而跨欄好手陳奎儒則是在110公尺跨欄決賽，同樣於大逆風的情況下以13秒69擊敗香港與菲律賓好手摘金。