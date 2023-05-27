羽球／天梭盃全國錦標賽 超過千人齊聚紅館一較高下

邁入第15屆的「天梭盃全國羽球錦標賽」今天上午於台北體育館舉行開幕典禮，台北市政府體育局副局長蔡培林親自蒞臨，並與主辦單位台灣羽球運動健康協會創辦人林省吾一起帶領現場超過1000名參賽選手共同進行比賽活動，主辦單位希望在疫情之後藉由舉辦賽事號召大家一起動起來。

本賽事執行長林瞳霓表示，天梭盃全國羽球錦標賽最大的特色就是在賽事上以組合組的方式進行，組合組就是以中高年齡層的組合來為比賽的宗旨，以70歲為例，若您是25歲那就必須找一位45歲以上的夥伴一起組隊，不僅讓比賽更具可看性也為賽事更添加不一樣的樂趣。

林瞳霓指出，天梭盃羽球錦標賽的前身是「圓山盃 」，圓山盃曾經就在圓山後山舉行，圓山後山有二百多座羽球場，球友能邊打球邊享受大自然的鳥語花香，但因天氣不可預測，為了各位球友的安全「圓山盃」室外球賽移至室內 並改為天梭盃。

比賽中不乏許多參賽者是元老級選手，其中一位同時也是台北市壁球協會副理事長楊同林表示，受林創辦人的感召，希望藉由羽球比賽推廣的交流可以增進家庭之間的感情，每年除了自己參賽之外也會帶更多的同好及家人一起參加，期望大家能養成規律運動習慣，達到全民健康目標。

本次參賽的選手年齡區落在35到60歲之間，在羽球界的競賽中可謂盛況空前，今年更加入直播轉播的服務，讓更多的球友看到自己在場上精彩的表現之外，也更顯得天梭盃在台灣多年深耕羽球界的用心。