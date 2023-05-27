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LPGA／比洞賽錢珮芸分組第2 無緣晉16強淘汰賽

中央社／ 台北27日電
錢珮芸。 圖／TLPGA提供（葉勇宏攝影）
錢珮芸。 圖／TLPGA提供（葉勇宏攝影）

LPGA希望銀行比洞賽今天進行分組最後1天賽事，台灣好手錢珮芸雖以「贏1洞」擊敗對手，搶下第2勝，只可惜在分組賽仍以2勝1敗、積分2分排在第2，無緣晉級16強對抗賽。

這場總獎金150萬美元（約4500萬台幣）的賽事，僅限定64名球員參賽，預賽分為16組、每組4人，預賽同組都會交手過一次，勝者獲得1分積分、平手0.5分、落敗的0分，最終取各組第1晉級16強單淘汰賽。

台灣共有錢珮芸、李旻參賽，「一姐」徐薇淩選擇休兵。錢珮芸在預賽前2場比賽取得1勝1敗，今天面對澳洲球員坎普（Sarah Kemp），鏖戰到第18洞才順利抓鳥，以「贏1洞」獲勝。

只可惜，同組的奈特（Cheyenne Knight）和對手戰成平手，戰績2勝1和，這也讓錢珮芸就以0.5分的差距無緣擠進16強淘汰賽窄門。

至於李旻雖然在今天以「贏4洞剩3洞」擊敗美國選手舒梅潔兒（Sarah Schmelzel），拿到預賽首勝，但可惜最終僅以1勝1敗1和、積分1.5分排在分組並列第2。

在16組的預賽當中，有6人都以3戰全勝之姿晉級淘汰賽，其中包括唯一的亞洲球員，來自日本的古江彩佳。

錢珮芸 李旻

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