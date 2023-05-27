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田徑／余雅倩喜見偶像 將與鏈球女王對決
2023台灣國際田徑公開賽今、明兩天將在板橋第一運動場點燃戰火，首日就將上演3屆奧運金牌得主、波蘭鏈球女王沃達奇克與我國紀錄保持人余雅倩的對決，昨天兩人在記者會上也首度碰面，余雅倩也瞬間化身小粉絲，並強調今天將會努力在偶像面前拿出好表現。
受到疫情影響台灣國際田徑公開賽暌違4年再度邀請國外選手參賽，包括我國選手在內共有13國、900多位好手同場競技，其中包括世青賽古巴跳遠好手帕拉達、亞錦賽女子跳遠銅牌香港俞雅欣、亞運女子100公尺跨欄銅牌香港呂麗瑤等名將都將參賽，而最受關注的則是3屆奧運、4屆世錦賽金牌，也是女子鏈球世界紀錄保持人沃達奇克。
首度訪台的沃達奇克昨天表示，來到台灣後感受到天氣很炎熱，不過並不影響她調整狀態，過去幾天也吃了不少台灣美食。她也期待今天能與我國紀錄保持人余雅倩同場競技，她還用中文說「雅倩妳可以的」鼓勵。
至於將沃達奇克當作偶像的余雅倩，昨天則是準備拍立得與偶像合照並索取簽名，她直言從沒有想過有一天能夠與沃達奇克同場競技。
這次我國好手精銳盡出，包括楊俊瀚、陳傑、鄭兆村、陳奎儒等。
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