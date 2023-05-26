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籃球／U16亞錦賽培訓名單出爐 神岡柯瑞黃瀚陞入選
2023年U16男、女籃亞洲錦標賽代表隊培訓職隊員名單經選訓委員會議遴選後產生，男籃隊由廖覎誌擔任總教練、女籃隊由許秀勉擔任總教練，各遴選符合參賽年齡15位球員投入集訓備戰國際賽。
U16亞錦賽女籃隊總教練許秀勉，教練團劉君儀、李佩錡、詹紫涵，15位培訓球員：陳姿宸（懷生）、張善筑（懷生）、吳欣穎（民族）、洪語暄（民族）、王若妍（民族）、邱芷媗（永仁）、周妘（永仁）、楊采璇（永仁）、宋叡亭（北一女）、潘陳家姍（北一女）、林宇涵（金甌）、徐郁婷（南湖）、葉侑璇（南山）、許語珊（景興）、彭郁臻（大倫），中華U16女籃隊預計6月7日起展開集訓，本屆亞錦賽日期為7至10月至7月16日，比賽地點則在約旦。
U16亞錦賽男籃隊由廖覎誌擔任總教練，教練團許澤鑫、林育正、周彥宏，15位培訓球員：黃瀚陞（神岡）、鍾竣宇（大成）、幸宇勝（金華）、林子平（安康）、查傑（松山）、張為甯（金華）、周佑承（金華）、謝旻耕（信義）、劉耕灝（南山）、張育綸（泰山）、田亞脩（埔里）、謝宗恩（金華）、張鈞淮（光復）、陳相榮（光復）、李育誠（安康）。中華U16男籃隊將於8月展開集訓，本屆亞錦賽日期為9月17日至9月24日，比賽地點則在卡達。
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