田徑／短跑好手廖晏均衝破非裔主場 用自身文化鼓舞隊友

國際短跑舞台一直由非裔運動員稱霸，美國大學的體育名校亦然。2020年轉入聖荷西州立大學訓練的台灣短跑女將廖晏均，2年多來與非裔運動員合作競爭，經歷一場震撼教育，也以自身文化鼓舞隊友。

5月下旬，加州豔陽高照，正午12時30分，聖荷西州立大學田徑隊集合訓練，為全美大學體育聯盟第一級別（NCAA Division I）西部預賽全力備戰。

身穿粉色運動衣的廖晏均，提前抵達進行暖身，收起私下甜美笑容，在跑道上來回衝刺。她將在27日的女子400公尺團體接力賽擔綱第一棒。

廖晏均是短跑好手，因外型可愛亮眼有「風速甜心」的綽號。2018年，她代表台灣參加雅加達亞運，在女子100公尺項目，因0.01秒之差無緣晉級決賽，同年底到美國念書，換環境繼續接受訓練。

「她是隊上最令人信賴的第一棒」，總教練萊恩（Charles Ryan）如此形容廖晏均。2019年，萊恩在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）任職，廖晏均當時就讀社區大學，並在全加州大學學院賽季奪下女子100公尺、200公尺雙料金牌。萊恩想網羅她進入柏克萊，她最終選擇提供全額獎學金的聖荷西州立大學。

聖荷西州立大學（San Jose State University）是美國田徑名校，隊上80名成員，男女各半，但絕大多數是非裔、部分是白人、廖晏均是唯一亞洲臉孔。她身高約166公分，個子不高，有時隊友會開玩笑稱她「女版蘇炳添」，她自己則一直視紀政為目標。

在教練眼中，廖晏均比許多隊員更勤奮且敬業，即便身處非裔主場，仍盡力融入團隊；助理教練克拉克（Ernie Clark）稱許她替田徑隊帶來正能量，「無論在專業表現或是人際關係方面都非常傑出」。

不過，加入這支田徑隊之後，廖晏均有很長一段時間找不到歸屬感；她回憶，「賽場上看過去都不是自己人，我很像不屬於這裡」，這是她從未有過的感受，「從前在台灣或美國社區大學，我都過得非常舒服」。

非裔運動員在場上的絕對自信，讓廖晏均上了一場比訓練強度更刺激的震撼教育。

她描述，熱身時，白人隊友可能還會和她閒聊個幾句，非裔運動員都戴上耳機全神貫注，舉手投足散發出的氣勢和自信很嚇人，讓她心生畏懼，「彷彿他們待會上場就會把我給宰了」。

私下也不例外，廖晏均舉例，同樣跑100公尺，當隊友之間閒聊到下次上場的目標秒數，她起初都不敢把話說得太滿，但非裔隊友總是斬釘截鐵宣示「我就是要跑進11秒」，在隊友身上看不見「自我懷疑」這幾個字。

廖晏均笑說，以前在台灣因為跑速夠，都能跟男生一起訓練，沒有過自信心不足的問題，現在還會被隊友精神訓話。

在隊上，廖晏均成績算是中等，100公尺今年維持在11秒6區間，非裔隊友常用堅決口吻對她喊，「Sophie（廖晏均），你現在跑幾秒我不管，下次妳就是要跑11秒2」。教練和隊友都知道，廖晏均想衝破這個「紀政門檻」。

一段時間後，廖晏均體驗到，這是極為不同的文化差異，對她來說，跑100公尺要快0.1秒都不簡單，但非裔隊友就是有強烈衝破目標的信念。她說，在美國還沒突破個人生涯最佳，「自信心和自律能力卻比以往都更為強健」。

儘管訓練時相互競爭，非裔運動員們一直為隊中有位亞洲女生感到榮耀。短跑小將狄維尼提（EveDivinity）握著廖晏均的手說，田徑場上，很少看到亞洲人，沒想到自己隊上就有一位，「這真的很酷，我也深受她的鼓舞」。

跨欄女將達頓（Savana Dutton）則表示，廖晏均讓大家學習到不同的文化，是個很溫暖貼心的人，「隊伍少了她會差很多，真心希望她能成功」。

田徑隊在賽季，週一至週六每天都要訓練，廖晏均與隊友相互激勵切磋之下，逐漸培養出默契和感情，下課還會相約聚會，久了便不再感到陌生。

這個賽季結束，廖晏均將返回台灣，她很期待能將美國所學的「信心教育」帶回家鄉，短期她會備戰10月的全國運動會，也希望能爭取2024巴黎奧運門票。

談到更遠一點的目標，廖晏均眼神發亮說，「訓練那麼久，就是想跑11秒2，破紀政的紀錄，我覺得不是不可能，沒跑到好像會不甘心」。

一路看著廖晏均成長的總教練萊恩說，短跑進步需要時間，這2年，廖晏均的爆發力有明顯進步，也一次又一次證明，她是個能夠克服壓力的戰將，因此會被選作第一棒，相信只要繼續堅持，便能離目標越來越近。

訓練過眾多優秀大學運動員的萊恩，對廖晏均獻上祝福並勉勵，「跑道上，你的族裔或你來自哪裡並不重要，你只管站上起跑線、全力衝刺」。