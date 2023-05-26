田徑／鏈球女王沃達奇克明登場 首次訪台被美食擄獲
2023台灣國際田徑公開賽明、後兩天將在板橋第一運動場點燃戰火，在今天的開賽記者會上，包括本屆賽事最大咖的參賽選手、波蘭鏈球女王沃達奇克（Anita Wlodarczyk），以及我國鏈球紀錄保持人余雅倩、三級跳遠好手李允辰也現身為賽事暖場，其中3度奪下奧運金牌的沃達奇克更是用中文向台灣田徑迷問好，並直言期待與余雅倩同場競技。
過去3年受到疫情影響停辦或是轉為只有國內選手參賽的台灣田徑公開賽，今年在國境解封後正式回歸，包括我國選手在內共有13國、900多位好手將在明後兩天於板橋第一運動場競技。
而本屆最大咖的選手則是女子鏈球世界紀錄保持人沃達奇克，她前年在東京奧運會上以78公尺48的成績，成為史上首位在奧運田徑女子項目完成3連霸的選手，也是史上首位擲破80公尺大關的女子鏈球選手，所保有的世界紀錄82公尺98更已經高懸7年，讓她被公認是史上最偉大的女子鏈球選手。
今天記者會上沃達奇克也展現親民的一面，一開場就用中文「大家好我是安妮塔，很高興見到你們」問好，首次訪台的她表示儘管台灣天氣相當炎熱，但自己的身體調整狀態也很好，抵台後她也被台灣美食深深吸引，包括三杯雞、珍珠奶茶都成功擄獲了鏈球女王的胃。
對於這次將與我國紀錄保持人余雅倩同場競技，沃達奇克也透露在前幾天就透過社群網站上找到余雅倩，也相當期待與她同場競技，而已經征戰田徑場多年的她，也分享了年輕時期備戰大賽事的心情：「還記得北京奧運是我的第一場國際大賽事，當時我真的很緊張，但我告訴自己要放輕鬆不要有太大壓力，保持平常心才能有好的發揮。」
除了女子鏈球的強強對決外，這次台灣國際田徑公開賽也有不少世界好手將參賽，包括南韓三級跳遠柳圭玟、古巴跳遠好手帕拉達（Parada Isaac Alejandro Antonlo）、香港短跑好手陳佩琦、100公尺跨欄好手呂麗瑤都將來台獻技，並與我國亞運培訓隊成員同場競技。
中華民國田徑協會理事長葉政彥說：「由於新冠肺炎，暌違三年台灣田徑公開賽再次啟動，並移師新北市比賽，感謝新北市政府將場地翻新，這次共有13國900多位選手參賽，是歷年最龐大與盛大賽會，楊俊瀚、鄭兆村以及很多新秀會代表地主隊參與賽事，歡迎喜愛田徑的觀眾進場幫選手加油，或是透過電視關心賽事，大家的關心與加油聲，是選手創造佳績的最好機會。」
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