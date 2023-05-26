桌球世錦賽／錯過3賽末點 鄭怡靜不敵陳幸同無緣8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣桌球一姐鄭怡靜。 新華社
台灣桌球一姐鄭怡靜。 新華社

世界女單排名第17名的我國桌球一姊鄭怡靜，今天在南非德班舉行的世界桌球錦標賽女單16強賽，遭遇世界排名第5名的中國大陸好手陳幸同，鄭怡靜雖然整場比賽一路領先，甚至3度取得賽末點，但都遭到對手化解，最終在搶7局敗下陣來，以局數3：4無緣8強，也苦吞對戰3連敗。

鄭怡靜與陳幸同過去兩年在單打賽場上都有過交手紀錄，不過25歲的陳幸同保持著對戰2連勝，且在2戰7局賽事中僅失掉過1局，可說是對鄭怡靜保持著絕佳的對戰優勢。

今天雙方繼2021年的世錦賽16強後再度在世錦賽交鋒，且舞台同樣是在16強賽，不過這次鄭怡靜在開賽就展開猛攻先下2局取得2：0領先，在第3局陳幸同扳回一城後，鄭怡靜第4局再以11：9拿下搶先聽牌。

第5局鄭怡靜一度取得賽末點，但卻遭到陳幸同化解，反倒以12：10再下一城延長戰線，第6局鄭怡靜開局後又取得4：0領先，但隨後又遭到陳幸同追平，但鄭怡靜仍是頂住壓力，在8：8後連拿兩分，取得個人本場比賽第2、3個賽末點，不過依舊遭到陳幸同一一化解，陳並以12：10逆轉追平，將比賽帶入搶7局。

搶7局兩人一路拉鋸，在戰成7：7後，鄭怡靜接連出現掛網失誤，讓陳幸同最終連拿4分以11：7關門，挺進到8強賽，今天凌晨鄭怡靜也將在女雙8強賽與李昱諄攜手出擊，出戰大陸女雙球后組合王曼昱／孫穎莎。

鄭怡靜 世錦賽 桌球

延伸閱讀

桌球／林昀儒、陳思羽世錦賽混雙8強止步 鄭怡靜女單晉16強

桌球／鄭怡靜世錦賽單日2勝 陳思羽黃怡樺晉16強

桌球／鄭怡靜李昱諄15分鐘速勝 晉級世錦賽16強

桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄奪女雙亞軍

相關新聞

桌球世錦賽／錯過3賽末點 鄭怡靜不敵陳幸同無緣8強

世界女單排名第17名的我國桌球一姊鄭怡靜，今天在南非德班舉行的世界桌球錦標賽女單16強賽，遭遇世界排名第5名的中國大陸好...

美式躲避球亞太邀請賽 台灣女子組循環賽奪首勝

美式躲避球亞太邀請賽今天在大馬開打，台灣男子組3戰吞敗，女子組則在對陣澳洲雪梨St Albans Samurai’s隊時...

網球／連3場都打到超級搶10 詹家姊妹4強止步

我國網球姊妹檔詹詠然／詹皓晴，今天在史特拉斯堡女網賽雙打4強賽，與中國大陸楊釗煊／徐一幡進行「海峽對決」，最終雙方在一路...

馬來西亞羽賽／「左手重砲」退地主一哥 林俊易勇闖8強

我國羽球好手在馬來西亞名人賽接連拍出驚奇，先是會外賽晉級的女雙組合許雅晴／林琬清逆轉東京奧運奪銅的南韓組合孔熙容／金昭映...

拳擊／三民國中首次出國手 劉宗泰當賽評看自家人互打

2023國際青年暨青少年與少年拳擊國手選拔賽，今天在新竹市體育館落幕，地主三民國中成軍12年來終於出國手；奧運教練劉宗泰...

體育署盤點公有運動場館 32處無耐震疑慮解除列管

台灣處於地震帶，教育部體育署自民國110年起全面盤點列管53處公有運動場館，在進行耐震能力評估後，已有32處安全無虞解除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦