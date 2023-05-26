桌球世錦賽／錯過3賽末點 鄭怡靜不敵陳幸同無緣8強

世界女單排名第17名的我國桌球一姊鄭怡靜，今天在南非德班舉行的世界桌球錦標賽女單16強賽，遭遇世界排名第5名的中國大陸好手陳幸同，鄭怡靜雖然整場比賽一路領先，甚至3度取得賽末點，但都遭到對手化解，最終在搶7局敗下陣來，以局數3：4無緣8強，也苦吞對戰3連敗。

鄭怡靜與陳幸同過去兩年在單打賽場上都有過交手紀錄，不過25歲的陳幸同保持著對戰2連勝，且在2戰7局賽事中僅失掉過1局，可說是對鄭怡靜保持著絕佳的對戰優勢。

今天雙方繼2021年的世錦賽16強後再度在世錦賽交鋒，且舞台同樣是在16強賽，不過這次鄭怡靜在開賽就展開猛攻先下2局取得2：0領先，在第3局陳幸同扳回一城後，鄭怡靜第4局再以11：9拿下搶先聽牌。

第5局鄭怡靜一度取得賽末點，但卻遭到陳幸同化解，反倒以12：10再下一城延長戰線，第6局鄭怡靜開局後又取得4：0領先，但隨後又遭到陳幸同追平，但鄭怡靜仍是頂住壓力，在8：8後連拿兩分，取得個人本場比賽第2、3個賽末點，不過依舊遭到陳幸同一一化解，陳並以12：10逆轉追平，將比賽帶入搶7局。

搶7局兩人一路拉鋸，在戰成7：7後，鄭怡靜接連出現掛網失誤，讓陳幸同最終連拿4分以11：7關門，挺進到8強賽，今天凌晨鄭怡靜也將在女雙8強賽與李昱諄攜手出擊，出戰大陸女雙球后組合王曼昱／孫穎莎。