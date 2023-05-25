美式躲避球亞太邀請賽 台灣女子組循環賽奪首勝

中央社／ 吉隆坡25日專電
美式躲避球亞太邀請賽25日在大馬開打。（中華民國美式躲避球協會提供）
美式躲避球亞太邀請賽25日在大馬開打。（中華民國美式躲避球協會提供）

美式躲避球亞太邀請賽今天在大馬開打，台灣男子組3戰吞敗，女子組則在對陣澳洲雪梨St Albans Samurai’s隊時取得首勝，但其他2場賽事則1平局1吞敗。台灣男女代表隊明天將再持續進行小組循環賽。

美式躲避球亞太邀請賽（Asia-Pacific DodgeballInvitational）今天在馬來西亞莎亞南松下體育中心（Panasonic Sports Complex）開打，多達16個國家、139支隊伍以及逾千名選手參與賽事。

賽事今天上午先進行各國交流明星賽Tri-Series活動，分別由亞洲、大洋洲與其他國家各組10名選手參與，台灣男子組派出陳緯哲與許友陽兩位選手，台灣女子組派出陳品妤、李芳瑈與林鈺婷共3位選手，與香港、馬來西亞、汶萊、新加坡、印度等組成聯合隊伍，一起對抗另外兩個地區聯軍。

台灣隊男子組正規賽D組循環賽今天共對戰新加坡Elites隊、加拿大No Love隊、以及馬來西亞BabyViking隊，3場均吞敗。

女子組小組賽在B組循環賽對戰澳洲St Albany’sSamurai’s 隊、新加坡Sinister隊與澳洲Sydney SirenBlack隊，僅在與澳洲St Albany’s Samurai’s 隊對戰時奪首勝，其他分別取得1平局1敗戰績。

台灣男子組明天將對戰馬來西亞Saint Amateur、新加坡Ares與澳洲Lightning隊。女子組將對上馬來西亞Mallies Blue隊、澳洲Lightning隊以及新加坡NewB隊。

中華民國美式躲避球協會理事長李承安指出，根據大會規則，小組賽事勝負會以循環對戰積分取勝，各組取4隊進入32強。32強後將採抽籤單淘汰對戰。

美式躲避球屬於新興推廣運動，世界躲避球總會（WDBF）正致力爭取美式躲避球列為2028洛杉磯奧運新興運動。

明星賽

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