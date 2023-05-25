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網球／連3場都打到超級搶10 詹家姊妹4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

我國網球姊妹檔詹詠然詹皓晴，今天在史特拉斯堡女網賽雙打4強賽，與中國大陸楊釗煊／徐一幡進行「海峽對決」，最終雙方在一路拚戰到超級搶10後，由楊釗煊／徐一幡以6：7（5：7）、6：0、10：6勝出，挺進到冠軍賽。

詹詠然／詹皓晴昨天在8強賽遭遇我國另一名好手謝淑薇以及大陸選手王欣瑜，雙方經過2小時激戰後，才由詹家姊妹以6：4、5：7、10：8勝出，挺進到4強賽。

在休息不到24小時的情況下，詹詠然／詹皓晴今天在4強賽遭遇雙打第4種子的楊釗煊／徐一幡，雙方再度展開一場激烈的拉鋸戰，首盤開賽楊釗煊／徐一幡就連破帶發連拿3局，不過詹家姊妹也不甘示弱，連追4局逆轉，而首盤兩組人馬也拉鋸到搶七，最終由詹家姊妹以7：6（7：5）先下一城。

第二盤楊釗煊／徐一幡也展開反撲，連拿6局賞了詹家姊妹「貝果」，將比賽帶入超級搶10，也是詹家姊妹連續3輪打進到超級搶10，最終楊釗煊／徐一幡在一度5：6落後的情況下連拿5分關門，驚險搶下冠軍賽門票。

詹皓晴 詹詠然 謝淑薇

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