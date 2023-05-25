體育署盤點公有運動場館 32處無耐震疑慮解除列管

台灣處於地震帶，教育部體育署自民國110年起全面盤點列管53處公有運動場館，在進行耐震能力評估後，已有32處安全無虞解除列管，剩餘21處已陸續補強或拆除中。

台灣經過921大地震後，內政部已經提高建築物相關耐震規範，針對民國88年底以前的公有建物，需要透過建築師公會和相關專業技師公會確認是否有足夠的耐震能力。

體育署從2年前開始列管盤點53處公有運動場館，要提供民眾安心的運動環境。

體育署副署長洪志昌今天在例行記者會上說：「公有運動場館會先進行初步評估，評估無虞的地方，就會解除列管。若初步評估有耐震疑慮的場館，就會進行後續的詳細評估，再來由地方政府決定要進行補強或者直接拆除。」

其中21處進入到「詳細評估」的運動場館，已有5件完成補強或者拆除，其中包括使用率很高的台北體育館，完成梁鋼板補強、擴柱補強等耐震補強工程，並且已經完工。

至於高雄市楠梓游泳池、高雄市陽明溜冰場、台南市立游泳池二樓看台休息室3處公有運動場館，則是已經完成拆除。

洪志昌說：「高雄市因為打算興建全民運動館，所以這2處耐震能力有問題的公有運動場，才決定直接拆除不補強。」