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足球／西班牙名將伊涅斯塔淚別神戶勝利船 仍表達要繼續踢球

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙足球名將伊涅斯塔召開記者會與神戶勝利船結束合作關係。 法新社
西班牙足球名將伊涅斯塔召開記者會與神戶勝利船結束合作關係。 法新社

日本足球J聯賽踢球達5年，現年39歲的西班牙足球名將伊涅斯塔(Andres Iniesta)，於今天下午在日本神戶一家飯店召開記者會，含淚宣布與神戶勝利船結束合作關係，至於下一步仍未確定，但他表達想要繼續踢球。

記者會上宣布，7月1日在神戶主場對陣北海道的比賽將他在這支球隊最後一場比賽。

2018年的5月24日這位曾代表西班牙參加世足賽奪冠的名將，在日本召開記者會，宣布加盟J聯賽神戶勝利船，當時成為全日本足球界相當轟動的消息，能網羅到這位原西甲巴塞隆納隊名將來到日本踢球，5年期間他在J1聯盟出賽113場攻進21球，雖未助隊奪下聯賽冠軍，但曾在2020年初奪下日本天皇盃冠軍。

隨著年紀漸長，伊涅斯塔在今年賽季僅替補出賽3場，與球隊合約到賽季結束，雙方決定不再繼續合作。記者會上，伊涅斯塔與家人一起出席，球隊也給予他最大的尊重，感謝他過去幾年的付出，伊涅斯塔則感謝球隊一直以來的照顧。

西班牙足球名將伊涅斯塔(右)召開記者會與神戶勝利船結束合作關係。 法新社
西班牙足球名將伊涅斯塔(右)召開記者會與神戶勝利船結束合作關係。 法新社

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