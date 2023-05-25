快訊

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

曾4度被判死！他縱火釀9死警也喪命 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／不是冤家不聚頭 詹家姊妹史特拉斯堡網賽拍下謝淑薇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹詠然（左）和詹皓晴姊妹晉級史特拉斯堡女網賽4強。圖／劉雪貞提供
詹詠然（左）和詹皓晴姊妹晉級史特拉斯堡女網賽4強。圖／劉雪貞提供

我國女網好手謝淑薇暌違一年半重返職網戰場，打了3站就有2站和詹家姊妹詹詠然詹皓晴碰頭，堪稱「命運的糾葛」；台灣時間昨天深夜上演的「寶島內戰」大戰到決勝盤，激戰超過2小時才由詹家姊妹以6：4、5：7、10：8辛苦勝出，晉級史特拉斯堡女網4強。

謝淑薇上月底從馬德里女網回歸，她和產後復出的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）攜手，首輪就抽到詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，最終以1：6、6：2、10：3逆轉勝出，且一路殺到8強才止步。

史特拉斯堡謝淑薇改搭大陸21歲小將王欣瑜，海峽組合闖過首輪，8強再度遭遇詹家姊妹；兩組人馬再度大戰3盤，且決勝的「超級搶10」詹家姊妹先握有7：2絕對優勢，卻遭海峽組合連趕5分追平，雙方接續再戰成8：8，詹家姊妹才在連搶2分下驚險奪勝。

歷時2小時又2分鐘晉級4強的詹家姊妹，下戰將和大陸組合楊釗煊／徐一幡搶決賽門票。

謝淑薇和詹詠然都曾登上雙打「世界球后」，兩家人過去為國家隊資格曾有多次交鋒，今年馬德里女網賽首輪就碰頭，史特拉斯堡再對決，7月在馬來西亞舉行的金恩盃亞大區2級將成隊友。

謝淑薇 詹詠然 詹皓晴

延伸閱讀

網球／金恩盃徵召謝淑薇又羅生門 網協：她主動表達意願

赴民進黨納不分區立委？ 盧彥勳：今只聊體育環境

網球／史特拉斯堡網賽 謝淑薇女雙8強對決詹家姊妹

網球／拍下頭號種子 詹家姊妹闖8強預約對決謝淑薇

相關新聞

網球／不是冤家不聚頭 詹家姊妹史特拉斯堡網賽拍下謝淑薇

我國女網好手謝淑薇暌違一年半重返職網戰場，打了3站就有2站和詹家姊妹詹詠然／詹皓晴碰頭，堪稱「命運的糾葛」；台灣時間昨天...

桌球／小林同學好威！林昀儒直落4退德削球名將闖16強

我國桌球好手「小林同學」林昀儒世錦賽再闖關，今天32強面對35歲的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus），林昀儒通...

大馬羽賽／左手重砲林俊易突圍！周天成首輪落馬

馬來西亞名人賽首輪賽事今天全面開戰，晚場出現3名中華隊好手同時在場上盛況，可惜3人中只有「左手重砲」林俊易突圍，世界排名...

佛光大學奧運菁英講座 陳怡安分享運動員斜槓人生

佛光大學奧運菁英講座「運動新視界」，此次迎來奧運跆拳道雙金選手陳怡安蒞校演講，具有奧運金牌選手、中華奧會執委、陳怡安手工...

網球／金恩盃徵召謝淑薇又羅生門 網協：她主動表達意願

女網金恩盃亞大區2級名單出列，謝淑薇也在列。但謝淑薇在臉書上抱怨，認為通知訊息打擾她比賽備戰，且考慮時間太短，網協則說：...

本田2026年賽季重返F1 提供阿斯頓馬丁車隊引擎

日本本田技研工業今天宣布，將從2026年賽季重返一級方程式（FormulaOne）賽車賽事，屆時將以引擎提供商身分提供英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦