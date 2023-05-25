網球／不是冤家不聚頭 詹家姊妹史特拉斯堡網賽拍下謝淑薇

我國女網好手謝淑薇暌違一年半重返職網戰場，打了3站就有2站和詹家姊妹詹詠然／詹皓晴碰頭，堪稱「命運的糾葛」；台灣時間昨天深夜上演的「寶島內戰」大戰到決勝盤，激戰超過2小時才由詹家姊妹以6：4、5：7、10：8辛苦勝出，晉級史特拉斯堡女網4強。

謝淑薇上月底從馬德里女網回歸，她和產後復出的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）攜手，首輪就抽到詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，最終以1：6、6：2、10：3逆轉勝出，且一路殺到8強才止步。

史特拉斯堡謝淑薇改搭大陸21歲小將王欣瑜，海峽組合闖過首輪，8強再度遭遇詹家姊妹；兩組人馬再度大戰3盤，且決勝的「超級搶10」詹家姊妹先握有7：2絕對優勢，卻遭海峽組合連趕5分追平，雙方接續再戰成8：8，詹家姊妹才在連搶2分下驚險奪勝。

歷時2小時又2分鐘晉級4強的詹家姊妹，下戰將和大陸組合楊釗煊／徐一幡搶決賽門票。

謝淑薇和詹詠然都曾登上雙打「世界球后」，兩家人過去為國家隊資格曾有多次交鋒，今年馬德里女網賽首輪就碰頭，史特拉斯堡再對決，7月在馬來西亞舉行的金恩盃亞大區2級將成隊友。