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羽球／左手重砲林俊易突圍！周天成首輪落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣羽球一哥周天成。圖為他2022年7月24日在台北羽球公開賽出戰。圖／中央社資料照
台灣羽球一哥周天成。圖為他2022年7月24日在台北羽球公開賽出戰。圖／中央社資料照

馬來西亞名人賽首輪賽事今天全面開戰，晚場出現3名中華隊好手同時在場上盛況，可惜3人中只有「左手重砲」林俊易突圍，世界排名第6的「一哥」周天成3局遭世界第9的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）逆轉，會外闖關的李佳豪也吞敗。

屬於BWF超級500系列的馬來西亞名人賽緊接在蘇迪曼盃後登場，中華隊除「一姊」戴資穎回台，大部分蘇迪曼盃成員都轉往吉隆坡續戰。

昨天就展開的首輪賽事，今天各項目都登場，光男單中華隊就有5名成員會內亮相，包括會外晉級的李佳豪和戚又仁，其中世界排名48的戚又仁更和世界排名第7的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）大戰3局，可惜先盛後衰以21：16、18：21、16：21吞敗。

晚間李佳豪、林俊易和周天成接連上陣，世界排名24的「左手重砲」林俊易，對決世界排名18的印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），大戰3局下以13：21、21：16、21：8逆轉，成為第一位闖進男單第二輪的台將，但小天沒能複製上周蘇迪曼盃的勝利，以21：16、14：21、13：21遭逆轉。

李佳豪以18：21、11：21敗給排第5種子的日本奈良岡功大，和女單宋碩芸、白馭珀同樣止步首輪。

今天奪勝的台將包括「中租學霸」許玟琪、混雙楊博軒／胡綾芳、男雙張課琦／柏禮維、女雙許雅晴／林琬清，壓軸登場的「羽球王子」王子維也要尋求第二輪門票。

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