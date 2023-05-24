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桌球／林昀儒、陳思羽晉世錦賽混雙8強 將強碰中國世界第一

中央社／ 台北24日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣混雙組合林昀儒陳思羽今天在桌球世錦賽混雙16強賽，以3比1擊敗西班牙組合羅貝斯與肖瑤茜，8強賽將強碰世界第1的中國組合孫穎莎與王楚欽。

林昀儒與陳思羽去年9月阿拉木圖挑戰賽首度合拍，就拿下冠軍，今年新加坡大滿貫賽再度合體，這次攜手出征在南非德班（Durban）舉行的世界桌球錦標賽。

林昀儒與陳思羽混雙前2輪僅失1局，16強賽出戰西班牙組合羅貝斯（Alvaro Robles）與肖瑤茜，前2局各以11比3、11比6得手，率先聽牌，第3局遭遇對手抵抗，以6比11讓出。

台灣組合第4局則是費了一番功夫，才以12比10搶下，收下8強門票。

林昀儒與陳思羽8強賽將遭遇一場硬仗，對手為世界第1的中國組合孫穎莎與王楚欽，雙方人馬曾在今年新加坡大滿貫賽碰頭，當時台灣組合以1比3落敗。

其他台將表現部分，李昱諄女單次輪以4比1力挫埃及選手戈達（Hana Goda），32強賽將迎戰世界排名第14的德國選手米特蘭（Nina Mittelham）。

林昀儒 陳思羽 桌球

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