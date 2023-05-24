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52歲曹彤君AI練球克服體能 全大運桌球創4年3金紀錄

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「AI 球路自動追蹤系統」是利用影像辨識科技與巨量資料的輔助，透過電腦深度學習技術來針對選手毎擊出一球的落點、速度和路線變化，做出及時且精準的數據分析。圖／吳俊霖提供
「AI 球路自動追蹤系統」是利用影像辨識科技與巨量資料的輔助，透過電腦深度學習技術來針對選手毎擊出一球的落點、速度和路線變化，做出及時且精準的數據分析。圖／吳俊霖提供

就讀中興大學創新產業經營學士學位學程的曹彤君現年52歲，從小有打桌球基礎，為克服年齡和體能上的劣勢，運用興大開發的「AI 球路自動追蹤系統」及「桌球技戰術模擬分析系統」，以科技輔助訓練，並提供更客觀、精準的數據，有效提升球技，今年5月榮獲全大運桌球女單金牌，創下4年3金輝煌紀錄。

2000年從中國大陸嫁來台灣的曹彤君，國小三年級開始打桌球，國小與國中都是球隊，來台後仍以打球為樂。4年前，興大教授許銘華推薦她到興大進修，她重返校園，進入興大進修部充實自我，2020年起代表興大參與全大運，首年參賽即打敗眾多強手，拿下桌球女單金牌，2021年蟬聯冠軍，去年因受舊傷影響，在爭冠決賽中奮戰5局鎩羽而歸。今年在教練群指導及運用電腦科技協助下，捲土重來，創下4年3金傲人成績，為校爭光。

曹彤君（中）榮獲2023全大運女單桌球金牌。圖／中興大學提供
曹彤君（中）榮獲2023全大運女單桌球金牌。圖／中興大學提供

52歲的曹彤君笑稱「自己是年紀最大的金牌」，對手全是年輕大學生，體力是最大挑戰，加上她手有舊傷，打起比賽相當辛苦，多次已到體力透支的邊緣，但她一直告訴自己不能放棄，持續為自己打氣。

曹彤君說，去年痛失金牌後，經與教練群討論，今年所擬出的「奪金方案」，就是要克服年齡和體能上的劣勢，必須找出有效率的贏球策略，才能和這群「體能好、速度佳」的大學生們對抗。

中興大學資工系教授吳俊霖與運健所教授許銘華投入4年研發，開發出「AI 球路自動追蹤系統」及「桌球技戰術模擬分析系統」，研發經費來自於「國科會精準運動科學計畫」。曹彤君今年利用興大所開發的系統，有效找到球路盲點，以及更加了解對手的球路風格，得出最佳致勝策略，再次奪冠。

「桌球技戰術模擬分析系統」是目前國內最具完整性的桌球情蒐系統，其最大效用不僅能分析出敵我雙方的技戰術特徵及其優缺點外，還能長期追蹤選手的技戰術變化，幫助選手做到知己知彼有效克敵。圖／許銘華提供
「桌球技戰術模擬分析系統」是目前國內最具完整性的桌球情蒐系統，其最大效用不僅能分析出敵我雙方的技戰術特徵及其優缺點外，還能長期追蹤選手的技戰術變化，幫助選手做到知己知彼有效克敵。圖／許銘華提供

吳俊霖、許銘華說，「AI 球路自動追蹤系統」是利用影像辨識科技與巨量資料的輔助，透過電腦深度學習技術來針對選手毎擊出一球的落點、速度和路線變化，做出及時且精準的數據分析；「桌球技戰術模擬分析系統」是目前國內最具完整性的桌球情蒐系統，其最大效用不僅能分析出敵我雙方的技戰術特徵及其優缺點外，還能長期追蹤選手的技戰術變化，幫助選手做到知己知彼有效克敵。

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