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網球／史特拉斯堡網賽 謝淑薇女雙8強對決詹家姊妹

中央社／ 台北24日電
台灣網球選手謝淑薇與中國新星王欣瑜首度合作女雙，史特拉斯堡網賽首輪就開紅盤。 截圖自謝淑薇粉絲團
台灣網球選手謝淑薇與中國新星王欣瑜首度合作女雙，史特拉斯堡網賽首輪就開紅盤。 截圖自謝淑薇粉絲團

台灣網球選手謝淑薇與中國新星王欣瑜首度合作，史特拉斯堡網賽女雙首輪以直落二擊敗俄羅斯選手加布埃娃與愛沙尼亞選手卡妮皮，今晚8強賽將對決詹家姊妹詹詠然詹皓晴

謝淑薇這次參加在法國舉行的史特拉斯堡網賽，屬於世界女子職業網球協會（WTA）250等級賽事，為接下來登場的法國網球公開賽進行最後暖身。

謝淑薇女雙先前與捷克女將史翠可娃（BarboraStrycova）攜手復出，本週搭檔暫時換成中國21歲新星王欣瑜，雙方首度合拍，女雙首輪出戰俄羅斯選手加布埃娃（Angelina Gabueva）與愛沙尼亞選手卡妮皮（Kaia Kanepi）。

雙方開賽前8局雖各二度攻破對方發球局，但謝淑薇與王欣瑜把握機會，盤末再下一城，以6比4搶下首盤。

次盤歷經前段互保，謝淑薇與王欣瑜盤中起連續成功破發，一口氣連拿5局，最終以6比2贏得勝利，挺進8強，今晚將與詹家姊妹詹詠然與詹皓晴爭奪4強入場券。

謝淑薇今年4月底重返賽場後，首場賽事就曾遭遇詹詠然與詹皓晴，當時歷經3盤激戰，由謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃帶走勝利。

除了謝淑薇外，吳芳嫺與澳洲選手詹德拉姆利亞（Olivia Tjandramulia）合作也傳來好消息，同樣躋身女雙8強行列。

謝淑薇 詹皓晴 詹詠然

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