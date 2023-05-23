射擊／狗兒子刺上身 余艾玟成人妻變開朗

前年如願迎接法國鬥牛犬狗兒子「鹹蛋」，我國射擊好手余艾玟去年再晉升人妻，老公和狗兒子成她後盾，她笑說心情不好就回帶鹹蛋去散步，「法鬥古靈精怪，有時訓練狀況不好，看到牠就忘了。」

27歲的余艾玟去年1月還在左手前臂次上鹹蛋的模樣，「想帶牠出國，帶牠到處跑！」她還幫狗兒子開了社群帳號，出國比賽也會和鹹蛋視訊，今天射擊隊媒體日一談起狗兒子就打開話匣子。

去年射擊世界盃南韓昌原站，余艾玟在女子10公尺空氣手槍資格賽就繳出破全國紀錄的584分、拿下杭州亞運門票，最終更帶回銀牌，手上的鹹蛋刺青成為家人口中的「吉祥物」，今年也將陪伴她從8月世錦賽、9月亞運到11月亞錦賽四處征戰。

上屆雅加達亞運在10公尺空氣手槍排名第8，余艾玟杭州亞運目標再打進決賽，且要突破雅加達成績。她也提到，過去自己個性比較封閉，訓練只埋頭在專項訓練，現在反而會找人聊天舒壓，也會加強重練訓練和心理層面的部分，老公有時還會幫她做「賽後檢討」。

9月將出征杭州的余艾玟透露，和愛情長跑的先生正是因為亞運才結緣，兩人原本是國小隔壁班同學，2010年廣州亞運天她選上國手，老公看比賽轉播發現後才開始和她聯繫，兩人用即時通聊天一年後自然而然走在一起，家人也從原本反對到支持，去年9月完成終身大事。