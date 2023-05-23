快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射擊／狗兒子刺上身 余艾玟成人妻變開朗

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
余艾玟將再度出征亞運。記者曾思儒／攝影
余艾玟將再度出征亞運。記者曾思儒／攝影

前年如願迎接法國鬥牛犬狗兒子「鹹蛋」，我國射擊好手余艾玟去年再晉升人妻，老公和狗兒子成她後盾，她笑說心情不好就回帶鹹蛋去散步，「法鬥古靈精怪，有時訓練狀況不好，看到牠就忘了。」

27歲的余艾玟去年1月還在左手前臂次上鹹蛋的模樣，「想帶牠出國，帶牠到處跑！」她還幫狗兒子開了社群帳號，出國比賽也會和鹹蛋視訊，今天射擊隊媒體日一談起狗兒子就打開話匣子。

去年射擊世界盃南韓昌原站，余艾玟在女子10公尺空氣手槍資格賽就繳出破全國紀錄的584分、拿下杭州亞運門票，最終更帶回銀牌，手上的鹹蛋刺青成為家人口中的「吉祥物」，今年也將陪伴她從8月世錦賽、9月亞運到11月亞錦賽四處征戰。

上屆雅加達亞運在10公尺空氣手槍排名第8，余艾玟杭州亞運目標再打進決賽，且要突破雅加達成績。她也提到，過去自己個性比較封閉，訓練只埋頭在專項訓練，現在反而會找人聊天舒壓，也會加強重練訓練和心理層面的部分，老公有時還會幫她做「賽後檢討」。

9月將出征杭州的余艾玟透露，和愛情長跑的先生正是因為亞運才結緣，兩人原本是國小隔壁班同學，2010年廣州亞運天她選上國手，老公看比賽轉播發現後才開始和她聯繫，兩人用即時通聊天一年後自然而然走在一起，家人也從原本反對到支持，去年9月完成終身大事。

愛情長跑修成正果後，余艾玟開始看網路影片學做飯，夫妻倆也有討論下一步，她笑說：「想拚到一個段落，以巴黎奧運為目標，如果巴黎奧運完全沒機會，可能就會拚生小孩吧。」去年兩人蜜月就是去巴黎，對「花都」留下很好印象的她直呼對明年的巴黎奧運更有拚勁，盼能站上奧運舞台。

余艾玟在手臂刺上心愛的「狗兒子」法國鬥牛犬鹹蛋。記者曾思儒／攝影
余艾玟在手臂刺上心愛的「狗兒子」法國鬥牛犬鹹蛋。記者曾思儒／攝影

亞運 世錦賽

延伸閱讀

巴黎奧運門票貴森森 挨批與全民運動會理念相悖

射擊／年近不惑之年才「叛逆」田家榛想為自己而射

射擊／亞運「四朝元老」 田家榛當最後一戰拚

人妻被婆婆無視「搭話也不回」 聯合夫家總算問出意外實情

相關新聞

射擊／24歲林穎欣新婚 聯手呂紹全拚亞運連霸

左手無名指上戴著閃亮的婚戒，年僅24歲的雅加達亞運射擊金牌女將林穎欣2個月前完成終身大事，和愛情長跑多年的男友組成小家庭...

桌球／WTT世錦賽 林昀儒帶傷拚直落4晉男單32強

在南非德班舉行的WTT世界桌球錦標賽，台灣好手林昀儒帶著左手傷勢，今天在男單64強面對埃及對手貝亞里，輕鬆以11比6、1...

高球／全國小學推桿隊際賽 逢甲小學初試啼聲獲得冠軍

112年全國高爾夫扎根計畫小學推桿隊際賽中區賽事，今天在苗栗全國球場舉行，本學期剛成立校隊的台中北屯逢甲小學耕耘有成，以...

足球／西甲皇馬新星遭歧視辱罵 巴西向西班牙大使抗議

西班牙檢察官今天開始調查西甲皇馬巴西籍前鋒小維尼修斯遭種族歧視一事，因為有對手球迷在日前比賽中以「猴子」稱呼這位巴西國腳...

射擊／狗兒子刺上身 余艾玟成人妻變開朗

前年如願迎接法國鬥牛犬狗兒子「鹹蛋」，我國射擊好手余艾玟去年再晉升人妻，老公和狗兒子成她後盾，她笑說心情不好就回帶鹹蛋去...

撞球／ 柯秉逸兄弟經營YT看見改變 「館長」還因此成贊助者

我國撞球兄弟檔柯秉逸、柯秉中、柯秉漢過去3年多來受到疫情導致國際賽大減影響，開設了「柯氏撞球」頻道當起YouTuber，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦