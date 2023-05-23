撞球／ 柯秉逸兄弟經營YT看見改變 「館長」還因此成贊助者

我國撞球兄弟檔柯秉逸、柯秉中、柯秉漢過去3年多來受到疫情導致國際賽大減影響，開設了「柯氏撞球」頻道當起YouTuber，儘管在疫情趨緩後將重新放回到賽場上，頻道也一度經歷遭到停權的意外，但3兄弟也直言透過YT頻道看見不同的世界，甚至還有球迷因為看見他們的影片重新拿起放下多年的球桿。

談起成立「柯氏撞球」頻道的過程時，年紀最小同時目前也是頻道主要操盤者的柯秉漢表示，一開始向兩位哥哥提議時是一度遭到「打槍」，不過在友人的建議下，三兄弟仍決定在疫情無法出國比賽期間開啟「斜槓人生」、當起YouTuber，希望透過影像的散播讓更多人認識撞球運動。

而「柯氏撞球」頻道除了分享各項撞球技巧與挑戰外，也紀錄三兄弟出國比賽的過程，在成立一年多後，就迅速累積2萬多的訂閱數，不過卻在之後卻發生頻道遭停權的插曲，只能重新再來過，目前也重新找回8000多訂閱。

談到過去3年來經營YT和各種社群網站的過程，柯秉漢透露印象最深刻的就是有粉絲向他們表示，因為看了他們的影片，讓他決定重新拿起放下10年的球桿，「其實聽到的時候還蠻感動的，因為我們成立頻道的初衷很簡單，就是希望讓更多人認識或是參與撞球。」

除了為撞球培養更多粉絲外，柯氏兄弟也因為經營YT和社群多了更多曝光管道，也讓過去贊助多來自撞球相關產業的狀況出現產生變化，逐漸增加了業外的贊助比例，甚至連「館長」陳之漢也成了他們的贊助者之一。

柯秉逸也透露，在經過疫情的低潮後，國內撞球風氣確實有逐漸復甦的跡象，也希望未來有更多人和企業願意投入：「其實在疫情之後，不僅新球館有慢慢增加，生意也變得比過去好，也有更多業外的贊助商陸續加入。」