桌球／鄭怡靜世錦賽單日2勝 陳思羽黃怡樺晉16強

台灣組合陳思羽與黃怡樺今天桌球世錦賽女雙次輪以直落三橫掃斯洛維尼亞組合斯特拉扎與托芬特，晉級16強。而鄭怡靜女單次輪上演逆轉秀，以4比2搶下32強門票，單日第2勝到手。

在南非德班（Durban）舉行的世界桌球錦標賽，陳思羽女單、女雙、混雙3線作戰，在女單首輪遭到淘汰後，今天依序展開女雙、混雙次輪賽事。

陳思羽與黃怡樺目前女雙世界排名第17，首輪歷經5局大戰勝出，今天面對排名第71的斯洛維尼亞組合斯特拉扎（Katarina Strazar）與托芬特（AnaTofant）。

台灣組合首局克服0比3落後，以11比7逆轉拿下，而次局靠著5比0攻勢拉開差距，以11比6搶先聽牌。

台灣組合第3局未遭遇對手太多抵抗，以11比5勝出，僅花不到17分鐘就收下16強門票，下一戰將與排名第10的日本組合長崎美柚、木原美悠交手。

另外，世界排名第15的台灣桌球一姐鄭怡靜稍早女雙次輪與李昱諄聯手以直落三勝出，挺進16強，鄭怡靜稍作休息後，在女單次輪上陣，迎戰排名第153的法國選手魯茲（Charlotte Lutz）。

鄭怡靜在以10比12、9比11丟掉前2局後，重新找回節奏，以11比6、11比2、14比12、11比6連追4局，逆轉收下32強入場券，個人單日第2勝到手。