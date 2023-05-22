桌球／鄭怡靜李昱諄15分鐘速勝 晉級世錦賽16強

台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在桌球世錦賽女雙次輪僅花不到15分鐘，以3比0橫掃土耳其組合阿爾廷卡亞與庫拉克切肯，前進16強，晚間將在單打、混雙分頭出擊，拚單日第2勝。

在南非德班（Durban）舉行的世界桌球錦標賽今天繼續進行各組會內賽賽程，鄭怡靜和李昱諄今天都是一日兩戰，先在女雙合體，鄭怡靜稍後將在女單次輪上陣，而李昱諄將與黃彥誠力拚混雙16強門票。

鄭怡靜與李昱諄今年曾在世界桌球職業大聯盟（WTT）安曼挑戰賽拿下合作以來國際賽首冠，這次世錦賽女雙首輪輪空，次輪出戰土耳其組合阿爾廷卡亞（Sibel Altinkaya）與庫拉克切肯（SimayKulakceken）。

台灣組合首局就火力全開，以11比2先下一城，次局在2比3落後情況下，一口氣連得6分甩開對手，以11比6搶先聽牌。

關鍵決勝局，兩組人馬互相拉鋸，台灣組合關鍵時刻連得3分，以11比9贏得勝利，前進16強。

其他台將也將輪番上陣，陳思羽先在女雙次輪與黃怡樺攜手，後續將與一哥林昀儒在混雙賽事合體，「桌球教父」莊智淵也將在男單次輪上陣，力拚32強入場券。