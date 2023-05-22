足球／梅西6月15日率阿根廷隊訪北京 與澳洲踢友誼賽

阿根廷駐中國大使館今天表示，足球巨星梅西（Lionel Messi）將率領在世足賽奪冠的阿根廷隊到北京，與澳洲隊踢友誼賽，接著再到印尼踢另一場比賽。

阿根廷與澳洲的友誼賽6月15日將在中國首都北京的工人體育場進行，這是阿根廷在卡達世界盃足球賽16強戰後，再次與澳洲正面交鋒。

梅西當時射進1球，幫助阿根廷2比1擊敗澳洲晉級8強，最終奪得世足賽冠軍。

阿根廷駐中國大使館在微博發文說：「梅西6月15日將率阿根廷國家隊到北京，與澳洲隊進行友誼賽。」

此外，阿根廷隊也宣布，在今夏的「亞洲之旅」中，他們將於6月19日在雅加達與印尼隊進行另一場友誼賽。

澳洲足協主席強生（James Johnson）表示，在中澳關係生變多年後，到中國踢球將有助雙方連結。

強生說：「足球是全球性的運動，澳洲獲邀到中國與世足賽冠軍阿根廷踢這場比賽，希望這能開啟兩國在足球和其他面向上更多的合作機會。」

他補充道：「距離上次男子成年國家隊到中國踢球已經有15年了，我們真的很高興能重回北京，在剛重新整修好的工人體育場對上阿根廷。」

中國政府去年底解除嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制後，國際體育賽事正要開始重返中國。