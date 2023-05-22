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橄欖球／東南亞國家運動會 中華隊退地主奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華橄欖球隊勇奪東南亞國家運動會7人制項目冠軍。圖／中華橄欖球協會提供
中華橄欖球隊勇奪東南亞國家運動會7人制項目冠軍。圖／中華橄欖球協會提供

中華民國橄欖球代表隊客場出征傳回佳績，團隊在昨天落幕的東南亞國家運動會7人制項目力克地主，帶回冠軍。

東南亞國家運動會7人制20日和21日在泰國登場，中華隊決賽面對地主體型壯碩球員不斷衝撞下，中華隊毫無畏懼，利用速度上的優勢加上訓練時培養出的默契，頂住了壓力，最終以19：10奪冠，嚐到甜美的勝利果實。

中華民國橄欖球協會理事長章富麟指出，賽前因為全國大專盃的比賽，很多球員都是帶著傷出國爭取國家的榮譽，好幾個球員出國前一天都還在醫院抽膝蓋積水、雷射治療，隔天凌晨4點半出發到機場搭機，真的很辛苦。

「連奪兩個冠軍是我們球員的決心，要重返亞洲四強之路不是信口開河，會一步一步達成，但請大家給球員加油跟機會，沒有育苗施肥，怎麼有機會成長為大樹呢？」章富麟表示，體育發展應該看的更遠，才能有最好的選手及成績呈獻出來，「錦上添花雖好，卻沒有雪中送炭來的更令人暖心。」

中華橄欖球隊勇奪東南亞國家運動會7人制項目冠軍。圖／中華橄欖球協會提供
中華橄欖球隊勇奪東南亞國家運動會7人制項目冠軍。圖／中華橄欖球協會提供

橄欖球協會 中華隊 橄欖球

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