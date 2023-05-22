橄欖球／東南亞國家運動會 中華隊退地主奪冠

中華民國橄欖球代表隊客場出征傳回佳績，團隊在昨天落幕的東南亞國家運動會7人制項目力克地主，帶回冠軍。

東南亞國家運動會7人制20日和21日在泰國登場，中華隊決賽面對地主體型壯碩球員不斷衝撞下，中華隊毫無畏懼，利用速度上的優勢加上訓練時培養出的默契，頂住了壓力，最終以19：10奪冠，嚐到甜美的勝利果實。

中華民國橄欖球協會理事長章富麟指出，賽前因為全國大專盃的比賽，很多球員都是帶著傷出國爭取國家的榮譽，好幾個球員出國前一天都還在醫院抽膝蓋積水、雷射治療，隔天凌晨4點半出發到機場搭機，真的很辛苦。