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法網／納達爾傷退、墨瑞也將缺席… 曾經的四巨頭僅剩1人參賽

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
網壇四巨頭（Big 4）（左起）納達爾（Rafael Nadal）、墨瑞（Andy Murray）、約克維奇（Novak Djokovic）和費德勒（Roger Federer）。圖為去年Laver Cup費德勒退休前4人帥氣在倫敦合體。圖 / 翻攝自 IG @ rogerfederer
網壇四巨頭（Big 4）（左起）納達爾（Rafael Nadal）、墨瑞（Andy Murray）、約克維奇（Novak Djokovic）和費德勒（Roger Federer）。圖為去年Laver Cup費德勒退休前4人帥氣在倫敦合體。圖 / 翻攝自 IG @ rogerfederer

英國媒體今天報導，曾高居男網世界第一的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）已退出法國網球公開賽；西班牙名將納達爾也因傷勢未復原而無緣本屆賽事，再加上去年剛退休費德勒（Roger Federer），網壇四巨頭（Big 4）僅剩下塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）會參加今年的法網

路透社報導，自2017年闖進法網四強賽以來，現年36歲的墨瑞僅踏上羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）一次。莫瑞上個月表示，他希望在身體健康的情況下，有機會再次挑戰紅土大滿貫賽事。

擁有3座大滿貫冠軍的墨瑞本月稍早在法國艾克斯挑戰賽（Aix-en-Provence Challenger），以2比6、6比1、6比2擊敗世界排名17的美國好手保羅（Tommy Paul），贏得個人2019年以來首座冠軍，但在蒙地卡羅、馬德里、羅馬和波爾多都是早早打包 。

墨瑞過去經常選擇跳過紅土賽季，專心備戰草地網賽，以求拚進溫布頓網球錦標賽。

路透社已聯繫法國網球協會（French TennisFederation, FFT）尋求置評。

今年法網公開賽將從5月28日持續到6月11日，坐擁14座法網冠軍的西班牙網球巨星納達爾（Rafael Nadal）也因臀部傷勢未完全康復而無緣本屆賽事。

法網 納達爾 墨瑞 約克維奇 費德勒 退休

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