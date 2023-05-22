網球／贏下生涯紅土首冠 梅德維夫：有比較喜歡紅土一點

俄羅斯男網好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在羅馬大師賽以7：5、7：5擊敗丹麥新星魯內（Holger Rune），職業生涯首度在紅土球場奪冠。

此戰雙方一路互保，梅德維夫首盤6：5領先時關鍵破發，成功取得聽牌優勢，第二盤進入互破大戰，梅德維夫第12局再度破發，花費1小時42分鐘收下勝利，勇奪生涯第20座冠軍。

這場比賽前，梅德維夫生涯19冠有18冠在硬地拿下、且過去三次來到羅馬都一輪遊。不過他今年在紅土賽場表現突飛猛進，蒙地卡羅重返8強，馬德里第4輪創生涯最佳表現，本周更在羅馬奪冠，因此他也成為本屆法網奪冠熱門。

梅德維夫過去說過「討厭紅土」，他賽後談到與紅土的關係，「現在是友情，我仍不覺得我愛紅土，我更愛硬地，它是我唯一的愛。我是指網球方面，現在有比較喜歡紅土一點。」

此戰結束後，梅德維夫世界排名上升到第2，西班牙球王阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）重返第1，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）降到第3。