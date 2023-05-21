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田徑／世界田總洲際巡迴賽橫濱站 陳奎儒飆本季最佳

中央社／ 台北21日電
陳奎儒（前）。資料照／中華田協提供
陳奎儒（前）。資料照／中華田協提供

「台灣最速男」楊俊瀚今天世界田總洲際巡迴賽橫濱站100公尺預賽，跑出10秒23，分組第6，無緣決賽。「台灣欄神」陳奎儒在110公尺跨欄決賽，飆出本季最佳13秒56，排名第8。

在日本橫濱舉行的世界田徑總會（World Athletics）洲際巡迴賽，台灣共有5名好手參賽，包括楊俊瀚、陳奎儒、「跨欄王子」陳傑、「黃金右臂」鄭兆村、跳遠好手林昱堂。

楊俊瀚4至5月在日本參加3場賽事共進帳1銀、2銅，今天在男子100公尺預賽上陣，與去年世錦賽100公尺金牌、美國名將克利（Fred Kerley）同場較勁，楊俊瀚以10秒23、排名B組第6，無緣晉級，而A組第一克利飆出9秒88，也是預賽唯一跑進10秒內的選手。

男子110公尺跨欄決賽部分，陳奎儒跑出13秒56，為個人本季最佳成績，拿下第8名，日本選手泉谷駿介則以13秒07，為地主留下金牌。

談到締造個人本季最佳成績，陳奎儒接受中央社記者訪問時表示，目前還是以賽代訓、找出現在的問題點，透過每場比賽持續修正，「希望成績能夠每場都進步，一直到亞運會」。

台灣跳遠好手林昱堂5月上旬剛在大阪木南道孝田徑挑戰賽，繳出生涯最佳8公尺12，而他今天在跳遠決賽前3跳最佳成績為7公尺92，但因身體不適，後3跳選擇放棄，最終獲第6名。

其他參賽的台灣好手，陳傑在男子400公尺跨欄決賽跑出50秒13，名列第7。鄭兆村在男子標槍決賽擲出73公尺88，以第8名作收。

楊俊瀚 陳奎儒 陳傑

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