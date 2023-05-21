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射箭／世界盃上海站 中華女團抗韓失利奪亞軍
中華射箭隊在2023年世界盃第二站上海站再度射進決賽，今天登場的反曲弓女團金牌戰和南韓正面對決，可惜3局都吞敗，今年世界盃金牌還沒開張。
世界盃共有4站，安塔利亞站是年度第一站，中華隊複合弓男團奪下銅牌，複合弓混雙組合陳怡瑄／陳界綸和反曲弓混雙代表邱意晴／湯智鈞更雙雙射進金牌戰，可惜兩場混雙都「銀恨」。
第二站上海站賽程從16日展開，中華反曲弓女團過關斬將射進今天金牌戰，最終賽程由彭家楙、雷千瑩和郭紫穎上陣，首局只有「雷母」雷千瑩射出一枝10分箭，以52：56不敵南韓；第二局中華隊雖出現3枝10分箭，但卻也有7分箭影響分數，以54：57讓南韓再下一城。
第三局南韓再以56：53射下中華隊，以積點6：0迎接反曲弓女團金盃。接續反曲弓男團金牌戰，南韓也以6：2射下大陸隊，包辦反曲弓團體賽金牌。
世界盃第三站6月13日到18日在哥倫比亞麥德林舉行，第四站8月15日到20日在法國巴黎登場，墨西哥特拉斯卡拉設置的總決賽10月9日到10日壓軸進行。
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