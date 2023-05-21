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台跆拳道選手奪牌「高舉五星旗」 鄭文燦：按法令處理

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣跆拳道選手李東憲獲南韓全州狀元運動會銅牌，現場秀出五星旗。圖／取自星島日報
台灣跆拳道選手李東憲獲南韓全州狀元運動會銅牌，現場秀出五星旗。圖／取自星島日報

代表台灣出賽亞太壯年運動會的跆拳道選手李東憲拿下銅牌，卻在登台領獎時將事先準備好的五星旗展開，引發輿論關注。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，李東憲沒有經過跆拳協會或是體育署遴選或報名，是自己去報名，目前他住在中國大陸也參加共產黨，並發展一些組織，政府會按照相關法令來處理。

李東憲14日在跆拳道品勢個人組40歲組別中取得銅牌成績，領獎時卻將五星旗展開舉起，與並列銅牌、第4名的大陸選手一同合照。

鄭文燦今日出席「拍下勝利 種下樹木」三年計畫植樹活動時受訪時，被問到李東憲高舉五星旗，有損我國際形象，淪為統戰尊嚴，有無法令可以處理？鄭表示，李沒有經過跆拳協會或體育署遴選或報名，是自己去報名，現在李住在中國大陸，也參加共產黨並發展一些組織，政府會按照相關法令來處理。

體育署 跆拳道

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