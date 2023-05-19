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蘇迪曼盃／踝傷退賽 李洋：亞錦賽前就已不舒服

中央社／ 台北19日電
李洋(左)與葉宏蔚。 Badminton Photo提供
李洋(左)與葉宏蔚。 Badminton Photo提供

蘇迪曼盃羽球團體賽，台灣羽球代表隊今天在8強不敵韓國吞敗，其中擔任第4點男雙的李洋，因腳踝傷勢退賽。李洋說：「目前治療完後還可以，就看看明天起床後反應如何。」

台灣羽球代表隊，連續7屆都在蘇迪曼盃止步8強。今天對韓國，首點混雙楊博軒、胡綾芳落敗，第2點男單周天成獲勝，第3點女單戴資穎也輸球，原本寄望第4點男雙組合李洋、葉宏蔚可以延長戰線，沒想到第2局李洋就因為腳踝傷勢加劇，不得不退賽。

李洋在接受中央社記者電訪時說：「其實我在杜拜亞錦賽之前，左腳踝就有些不舒服，打完亞錦賽其實感覺有更痛一點，但就是先忍著邊打比賽邊治療，可能今天就是疼痛累積到了一個臨界點，所以就爆掉了。」

李洋說：「沒想到這次蘇迪曼盃預賽首場打印度就這麼膠著，打得太激烈了，可能也因此加速了腳踝的疼痛感。」台灣羽球男雙在預賽首戰印度，打了64分鐘才以2比1的局數拿下，隔天又接著出戰澳洲。

原本台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，打完蘇迪曼盃後，要接著續戰馬來西亞、泰國、新加坡、印尼，最後6月下旬再回到台灣參加中華台北羽球公開賽，如今傷退後，接下來5站比賽也可能有變數。

今年5月1日起，也是巴黎奧運的積分計算週期起算日，李洋也苦中作樂說：「還好是前2週受傷，至少表示我還有50週可以繼續拚積分。」

李洋、王齊麟在東京奧運拿下羽球男雙金牌，不過今年2人接連遭遇傷勢困擾，王齊麟在亞錦賽拉傷右大腿鼠蹊部，李洋今天則是左腳踝受傷，他也打趣地說：「我們一人傷一邊，還真的是雙打組合。」

李洋 羽球 王齊麟

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