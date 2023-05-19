蘇迪曼盃／戴資穎化解2賽末點仍不敵安洗瑩 中華隊被聽牌

2023年蘇迪曼盃混合團體賽8強賽今天開打，中華隊強碰4度奪冠的南韓隊，前2點戰成平手，女單台灣一姐戴資穎對決南韓天才少女安洗瑩，力戰後以13：21、20：22落敗，中華隊暫時以1：2落後。

中華隊先在分組賽以2勝1敗分組第2晉級，要突破連6屆止步八強的魔咒，然而八強戰進入單淘汰制遇上強敵南韓隊，先拿3點的隊伍將勝出。

中華隊第1點混雙楊博軒／胡綾芳輸給世界第五的徐承宰／蔡侑玎，第2點男單則由台灣一哥周天成扳回一城，擊敗李宥奎。

第3點女單由戴資穎對決安洗瑩，戴資穎開賽先拿2分，也迅速取得5：1領先，然而接下來自己發生擊球出界、掛網等失誤，反以7：8落後，技術暫停過後比數更被拉開到10：14，最終以13：21讓出首局。

次局雙方進入拉鋸戰，在9：9平手時戴資穎攻下關鍵分，以11：10進入技術暫停，然而暫停後戴資穎連掉3分，雖然後續又扳成14：14平手，雙方互有來往，到18：18時戴資穎又連掉2分，好不容易化解賽末點回到20：20，但最終還是又掉2分而落敗。

中華隊第第4點男雙由李洋／葉宏蔚組合要對上南韓金元昊／羅星升，第5點女雙則是許雅晴／鄧淳薫將挑戰世界第5的荷娜／李紹希。