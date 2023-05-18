法網／超級震撼彈！納達爾因傷無緣衛冕、明年恐退休

年度紅土盛事法網將於28日點燃戰火，但衛冕軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天舉行記者會宣布，因髖部傷勢復原不及，確定無法挑戰連霸，溫布頓也無法與會，且明年可能就會高掛球拍。

納達爾召開記者會宣布無緣法網的消息，今年缺席所有紅土賽事的他表示，1月澳網受到的髖部傷勢雖有進步，團隊也非常努力每天訓練，試著朝幾個目標前進，但最終仍沒辦法參加法網。

「經過那麼多年在那出賽，你可以想像做出這決定對我有多困難。這並不是我做的決定，而是我身體的決定，接下來幾個月我也不會出賽。」去年在巴黎捧起破紀錄第14座法網金盃的納達爾說。

36歲的納達爾生涯累積22座大滿貫，和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Dokovic）並列男網第一，他表示已盡一切努力，但仍沒找到參加法網的解決方法。

何時能回歸？納達爾現在也沒明確答案，他說：「我需要停下來一陣子，不知道是否還能回歸訓練，我無法預測未來。」

納達爾的發言，代表除了法網，7月3日開戰的溫布頓也不會參加，且還暗示2024年可能是自己職業生涯最後一個賽季。