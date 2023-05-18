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羽球／蘇迪曼盃中華隊挺進8強 休兵1天再拚4強門票

中央社／ 台北18日電
戴資穎出征蘇迪曼盃。 新華社
戴資穎出征蘇迪曼盃。 新華社

蘇迪曼盃羽球混合團體賽，預賽C組賽程已經結束，中華羽球代表隊確定以分組第2晉級，8強賽預計明天開打。依照賽制規定，重新抽籤後，中華隊將碰各組第1，力拚4強資格。

根據世界羽球總會（BWF）賽制規定，進入8強賽事後採單淘汰制，預賽分組第1的球隊將先排入，而預賽各組第2名的球隊再抽籤排入。

和預賽不同的是，雖然賽制同樣排5點，但只要先拿3點就可獲勝，不需要像預賽得打完5點。

中華羽球代表隊預賽3場比賽，以4比1勝印度、5比0勝澳洲、1比4不敵馬來西亞。其中表現最穩定的，還是女單世界第3的戴資穎，她在對印度的辛度（Pusarla V. Sindhu）時，以2比1的局數獲勝，對澳洲休兵，對大馬吳堇溦直落2橫掃對手，本屆維持不敗。

蘇迪曼盃今天進行預賽A、B組最後1天賽事，A組沒有太大意外的話，應該會由中國拿下分組第1；B組則由泰國拿下分組第1；D組則是韓國3戰全勝獲得分組第1。

另外，本屆蘇迪曼盃，中華羽球代表隊出發前，就因為漏報名的問題引發爭議，中華民國羽球協會也立刻對內部做出懲處，但還是發出聲明澄清一些網路上的不實傳言。

羽球協會聲明提到：「不報名滿額（20人），是因為代表隊球員必須下場比賽才會獲得積分，帶太多人去實質意義不大，且參賽的16個國家，也僅中國、印尼、馬來西亞報名滿額，並非只有中華例外。」

至於為何不徵召林俊易等年輕潛力好手，協會也提到，「考量到對戰問題以及爭取最佳成績的原則，若帶太多年輕好手又無法出賽，會影響球員下週賽事準備，況且已進入奧運積分計算週期，年輕球員應該多去打比賽累積經驗、增加積分，才是最好的辦法。」

羽球 林俊易 戴資穎

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