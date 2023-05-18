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蘇迪曼盃／只有戴資穎取勝 中華隊分組第2闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中華隊對馬來西亞之戰只有戴資穎獲勝，以分組第2闖進蘇迪曼盃8強。（新華社）
中華隊對馬來西亞之戰只有戴資穎獲勝，以分組第2闖進蘇迪曼盃8強。（新華社）

中華羽球隊昨完成國際混合團體大賽蘇迪曼盃分組最終戰，雖只世界排名第3「一姐」戴資穎奪勝，團隊以點數1：4敗給馬來西亞隊，錯失分組龍頭，仍以分組第2之姿連7屆晉級8強，明天將尋求打破「8強魔咒」。

蘇迪曼盃是巴黎奧運積分啟動後的第一場大賽，採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，中華隊精銳盡出，東奧國手小戴、「一哥」周天成、「麟洋配王齊麟李洋和「羽球王子」王子維都到齊。

中華、馬來西亞在C組前兩戰都打下勝利，昨天對決爭取分組第一，首點混雙就打滿3局，可惜寶島組合葉宏蔚／李佳馨先盛後衰，遭對手陳堂傑／杜頤溈逆轉。

第2點男單，世界排名第5的周天成不敵世界排名第8的李梓嘉，馬來西亞取得點數「聽牌」優勢；第3點女單的小戴雖以21：8、21：10輕取對手吳堇溦，但第4點男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵敗給世界排名第8的張御宇／王耀新，加上壓軸女雙許雅晴／鄧淳薰3局吞敗，讓馬來西亞以4：1搶下分組龍頭。

2年一次的蘇迪曼盃今年在大陸蘇州舉行，地主大陸將尋求3連霸；中華隊雖沒打下分組全勝，仍延續2011年起連續晉級8強紀錄，力求明天登場的8強賽突破魔咒。

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