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霹靂舞WBC東南亞決賽 台灣City4 KGB團體賽奪冠

中央社／ 記者黃巧雯台北17日電
City4 KGB日前代表台灣參加2023 WBC東南亞決賽，拿下10對10團體賽冠軍。圖取自City4 Crew粉絲團
City4 KGB日前代表台灣參加2023 WBC東南亞決賽，拿下10對10團體賽冠軍。圖取自City4 Crew粉絲團

霹靂舞成為亞運、奧運正式競賽項目後，台灣積極舉辦霹靂舞相關國際賽事，City4 KGB日前代表台灣參加2023 WBC東南亞決賽，拿下10對10團體賽冠軍。

WBC（World Breaking Classic）東南亞決賽這次共有來自台灣、印度、馬來西亞、澳門、澳洲、日本、越南、印尼等國家或地區參賽，2對2的BBoy Battle賽共60支隊伍報名、而10對10團體賽有16支隊伍參加。

主辦單位發布新聞稿表示，14日在花漾HANA展演空間舉行的WBC東南亞決賽，主賽事最後2對2的Bboy Battle，由日本隊伍Gun Smoke Breakers拿下冠軍，台灣 KGB Crew獲得亞軍。而10對10團體賽，由代表台灣City4 KGB奪冠，越南Fido Crew以亞軍作收。

City4 KGB的選手Bboy Fong表示：「很榮幸在這次的WBC東南亞決賽，為台灣獲得了團體賽的冠軍，最令我印象深刻的兩場對決，其中就是在4強的時候，我們的隊員在一次團體技中，不小心受了傷，幸好隊長的反應很即時，在比賽的後段做了精準的分配，才驚險拿下了勝利。」

霹靂舞委員會副主委、同時也是賽事主辦人劉志強表示：「在這後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，疫情的解封，也是我們霹靂舞聚合交流與知識共享的開始。舞池是一個開放的平台，讓世界知道台灣的霹靂舞圈的光芒，競賽只是把世界各地愛跳舞的人聚在一起的一個理由而已，而目的還是玩得開心為主。」

街舞是運動與街頭表演相結合的舞蹈統稱，其中，霹靂舞是以個人風格為主的技巧性街舞舞種，要求舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，對練習者的身體素質及表演技巧的要求很高。

國際奧會過去幾屆一直苦思提升比賽的精彩程度，以挽救承辦國家的財務支出，並且吸引更多年輕人關注奧運，因此在年輕人當中欣賞度高的霹靂舞脫穎而出，將登上巴黎奧運舞台。

霹靂舞 光芒 亞運

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