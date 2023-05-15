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蘇迪曼盃／麟洋配合體！中華隊輕取澳洲奪2連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃金男雙「麟洋配」李洋（前）／王齊麟（後）。 報系資料照
黃金男雙「麟洋配」李洋（前）／王齊麟（後）。 報系資料照

中華羽球隊昨天擊敗印度，2023年蘇迪曼盃第2戰延續氣勢，面對澳洲隊的前3點全拿，剛在亞洲錦標賽奪銅的「麟洋配王齊麟李洋合體小試身手，兩人只花8分鐘就拿下首局，最終以直落2拿下勝利。

「麟洋配」在東京奧運為中華代表團打下史無前例的羽球金牌，上月亞錦賽更打進4強，可惜王齊麟4強時為救球拉傷右大腿，退賽下無法爭取決賽門票。王齊麟返國養傷兩周，上星期全大運原本想下場測試，但一些動作仍感不適，最終只當啦啦隊，昨天蘇迪曼盃第一戰也沒下場，李洋改搭葉宏蔚出賽，首度合作的新組合就拍下世界第5的印度對手，打出驚奇。

今天「麟洋配」重新合體，世界排名12的寶島黃金男雙面對世界排名122的對手肯尼斯周（Kenneth Zhe Hooi Choo）／王雷恩（ Rayne Wang），寶島組合只花22分鐘就以21：7、21：13奪勝。

「麟洋配」是今天第4點上陣的台將，在此之前的第一點混雙李佳馨／葉宏蔚，第二點男單周天成和第三點女單許玟琪都以直落2奪勝，提前為中華隊鎖定勝利；今天壓軸第五點女雙，中華隊將由許雅晴／林琬清上陣。

周天成今天也有出賽。圖擷自YonexAllEngland推特
周天成今天也有出賽。圖擷自YonexAllEngland推特

中華隊在今年蘇迪曼盃和印度、馬來西亞和澳洲被分在「死亡之組」C組，頭兩戰都搶勝後，明天休息一天，周三早上10點分組最終戰碰馬來西亞；蘇迪曼盃採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。

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