足球／國小世界盃決戰港都花蓮東里封后 台中協和稱王

111學年度國小世界盃今天在高雄楠梓文中球場決戰爭奪金盃，女子組冠軍戰上演東部大戰，由台東縣成功國小出戰花蓮縣東里國小，在10號潘禹彤穩定後防下加上1號胡巧柔獨進二顆拉開比數後，即便對手台東成功追到只落後二顆，最終仍讓花蓮東里國小以4：2封后，並由潘禹彤獲得本屆最有價值球員。

花蓮東里只有8位球員但總教練仍相信球員能堅持到最後，平常苦練的體能在這場比賽完全展現成果，全隊將士用命每球都壓迫對手的進攻，使得對手產生失誤進而防守快速反擊，賽後胡巧柔開心的表示，非常喜歡內馬爾的「彩虹過人」技巧，但卻一直不敢在比賽中使出來，因為自認成功率不高。潘禹彤指阿根廷球星梅西的過人速度及射門技巧，這也是她明年升上國中後想要加強的部份。

東里校長鍾佳慶從預賽變陪伴這些孩子到最終場非常感謝這批孩子們及教練的付出，在有限的人力下，教練經常安排高強度的練習賽給予這些球員抗壓性及培養心理素質，也特別感謝教育部體育署能辦理這項比賽，讓東部的偏鄉小孩有機會能出來見見世面，讓他們能有不同的視野。

男子組則是由台中協和國小與來自台東傳統名校豐里搶金盃，台中協和開賽便利用對手在禁區的手球由10號林子齊操刀罰踢先馳得點，隨後林子齊在下半場開賽不久在右翼接獲界外發球起腳射門，個人獨進2球，雖然台東豐里2號鐘文杰在門前補進一腳追到只落後一分，不過台中協和8號馬浩恩在球門前個人跑出大空檔踢進保險分，終場台中協和以3：1帶走金盃，馬浩恩勇奪代表最有價值球員的金球獎。

賽後馬浩恩表示，面對東部傳統勁旅他完全不感到害怕、能拚就拚，因為即將畢業，這場比賽他採取主動的態度積極搶攻，不想在畢業後留下遺憾，雖然在決賽第一場就拉傷大腿，在媽媽細心療養、每天都前往物理治療診所報到下，並要求教練讓他上場，終於能順利拿到畢業大禮。

教練許忠全表示，賽前要求大家在攻守上的氣勢要壓過對方，對方也很想贏，但我們已經沒有退路只能全力求勝，很欣慰球員都能執行且完成教練交付的任務與戰術。這盃賽對我們來說意義重大，因為國小的比賽不多，透過這個比賽可以讓我們遇見全國各地不同強度的對手，也讓我們的球員有更多磨練及上場的機會，也能提升台灣的足球風氣並提升國小基層的技術與交流。

女生組

冠軍：花蓮縣東里國小

亞軍：台東縣成功國小

季軍：新北市自強國小

殿軍：台北市公館國小

金手套：花蓮東里國小18號 吳佳軒

金靴獎：台東成功國小25號馬稚甯（8球）

金球獎：花蓮東里國小10號潘禹彤

男生組

冠軍：台中市協和國小

亞軍：台東縣豐里國小

季軍：新北市蘆洲國小

殿軍：新竹縣康乃薾國中小

金手套：台中協和國小18號 林子程

金靴獎：

花蓮北埔國小9號郭冠麟（10球）

台北明道國小8號張以樂（10球）