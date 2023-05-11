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舉重／亞錦賽羅楹湲霸氣登場 女子87公斤摘2金1銀

中央社／ 台北11日電
羅楹湲在亞舉重錦標賽女子87公斤摘2金1銀。 擷圖自畫面
羅楹湲在亞舉重錦標賽女子87公斤摘2金1銀。 擷圖自畫面

在南韓晉州市舉行的亞洲舉重錦標賽，今天登場的女子87公斤級A組賽事，台灣好手羅楹湲以抓舉110公斤、挺舉131公斤、總和241公斤，替台灣帶回2金1銀。

羅楹湲在去年的亞錦賽就以抓舉110公斤、挺舉133公斤與總和243公斤，3破全國並拿下2面銀牌與1面銅牌。

今年再戰亞錦賽，羅楹湲順利把獎牌成色提升，包括抓舉金牌、挺舉銀牌、總和金牌，其中總和241公斤，更是比銀牌得主多出10公斤。

羅楹湲在抓舉開把105公斤，是7名參賽選手當中最重的1人，也是最後登場的選手，等於全場都在看她表演。

羅楹湲不負重望，順利輕鬆舉起105公斤，第2次試舉挑戰110公斤結果不幸失敗，短暫休息數分鐘後，羅楹湲第3次試舉依舊挑戰110公斤，這次順利撐起槓鈴，也提前預約1面金牌。

挺舉部分，羅楹湲開把127公斤順利舉起，第2次試舉挑戰130公斤，雖然如願過關，但技術委員在重新檢視影片後，改判羅楹湲第2次試舉失敗。

第3次試舉，羅楹湲直接挑戰131公斤，這次終於順利過關，只可惜挺舉最終以1公斤之差，不敵南韓選手屈居銀牌。

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