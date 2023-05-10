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全大運／10破全國、30破大會 下屆東道主台體大成大贏家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
承辦明年全大運的台體大校長許光麃揮舞全大運會旗。圖／中原大學提供
承辦明年全大運的台體大校長許光麃揮舞全大運會旗。圖／中原大學提供

由中原大學作東的112年全國大專校院運動會自4月28日展開，5月6日開幕，今天閉幕，共有20種競賽種類。本屆共創下10項破全國、30項破大會及2項創大會紀錄的好成績，明年承辦到台灣體大金牌、獎牌都傲視各校，成今年大贏家。

在教育部體育署主任秘書呂宏進的見證下，中原大學校長李英明閉幕典禮上將全大運會旗交接給明年東道主的台體大校長許光麃。

今年全大運總共發出530面金牌、496面銀牌、以及615面銅牌，台體大78面金牌、207面獎牌都居龍頭，北市大學的71面金牌、195面獎牌都排第2，排名第三的是獲得54面金牌、143面獎牌的國立體大。

中原大學校長李英明表示，年度國內體壇盛事全大運，史上第二度由中原承辦，感謝各界的支持，以及所有師生、工作人員與志工的奉獻與付出，才能共同成就這次的重要任務，「全人教育」的核心精神，成功貫穿融會在這次的賽會中。

全大運 體育署

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